Hat sie gebrochen: Hati kommentiert Alex' Sommerhaus-Szene

Nach der Ausstrahlung der sechsten Folge von Das Sommerhaus der Stars hat sich Hati Suarez bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram macht die TV-Bekanntheit deutlich, wie sehr es sie mitnimmt, das Verhalten ihres Partners Alexander Molz (31) noch einmal im Fernsehen zu sehen. "Es ist verdammt hart, wiederzusehen, was mich vor ein paar Monaten so gebrochen hat", schreibt sie. Die Bilder scheinen sie noch immer mit voller Wucht einzuholen – selbst Monate nach den Dreharbeiten. Dabei macht Hati deutlich, dass sie das Erlebte noch längst nicht verarbeitet hat. "Ich bin gerade in keiner guten Phase und habe das alles noch nicht verarbeitet", gibt sie zu. Seit der Folge warten viele Zuschauer auf eine ausführliche Reaktion von ihr. Doch die Reality-Bekanntheit möchte selbst entscheiden, wann sie über das Erlebte und ihre Verletzungen spricht, und bittet ihre Community daher um etwas Geduld.

In ihrer Story zieht Hati eine klare Grenze und macht damit deutlich, dass sie sich den Erwartungen, die derzeit von außen an sie herangetragen werden, nicht beugen möchte. "Ich weiß, dass viele von euch nach Folge sechs auf ein Statement von mir warten. Aber ich bin niemandem Rechenschaft darüber schuldig, wie schnell ich über Dinge spreche, die mich verletzt haben", erklärt sie auf der Plattform. Ob und wie ausführlich sie sich später noch einmal zu den Vorfällen äußern wird, lässt sie bewusst offen. "Wenn ich darüber reden möchte, dann tue ich das. Bis dahin brauche ich einfach Zeit", betont sie. Auslöser für ihre Worte ist die TV-Ausstrahlung einer Nominierung, bei der Alex mit Zwischenrufen und Grimassen auffiel, mit der Faust gegen die Fototafel schlug und schließlich auch seine Partnerin verbal angriff. Hati brach während der Situation in Tränen aus.

In der Folge selbst zeigte sich, wie tief der Streit zwischen Hati und Alex inzwischen geht. Während der Nominierung verlor Alex offenbar die Kontrolle. Hati sagte im Einzelinterview: "Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist ein komplett anderer Mensch." Und sie grenzte sich deutlich ab: "Das ist nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe." Auslöser für Alex' Wut war, dass Ferry Pall (31) und Kathy ihm und Hati den zuvor sicher geglaubten Nominierungsschutz wieder entzogen. Danach griff Alex wohl zur Sektflasche, störte die Abstimmung und wurde anschließend auch Hati gegenüber verbal. "Halt deine Fresse, du Opfer", schleuderte er ihr entgegen.

Anzeige Anzeige

RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Alex Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026