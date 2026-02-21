Stichwort "Körbis": Ist Zarbex' Dialekt etwa nur Rage Bait?

Auf Twitch und Co. gehört Zarbex (27) mittlerweile zu den ganz Großen. Besonders auffällig: der Dialekt des gebürtigen Schleswig-Holsteiners. Statt "Kürbis" sagt er "Körbis", aus "Kokosnuss" wird "Körkösnoss". Besonders der "Körbis" sorgte schon für Diskussionen und ließ Zuschauer die Frage stellen, ob die Betonung wirklich Dialekt oder vielleicht doch Absicht ist. Tatsächlich erklärte der Streamer bereits, dass es eine Mischung aus beidem sei. "Es macht einfach zu viel Spaß, die Leute zu ärgern", lachte er laut dem Portal EarlyGame in einem Stream. Die Diskussion um seine Sprechweise generiert dem Content Creator eine Menge Reichweite – das ist schließlich das Konzept von Rage Bait und es scheint mit Zarbex seinen Meister gefunden zu haben.

Vor allem der unter Fans berühmte "Körbis" hat mittlerweile Kultstatus. Eine Auseinandersetzung zwischen Zarbex und seinem Kumpel Max Schradin (47) ging viral. Die beiden waren in einem IRL-Stream auf Twitch aneinandergekettet, als Zarbex auf einer Parkbank mehrfach den "Körbis" nannte. Schradin versuchte ihm einzutrichtern, dass es "Kürbis" ausgesprochen wird, und wurde dabei fuchsteufelswild. "Das ist norddeutscher Dialekt", erklärte Maik, wie Zarbex bürgerlich heißt, mit einem Grinsen. Dass er hier absichtlich provoziert, scheint offensichtlich – und Schradin geht voll darauf ein: "Du kriegst eine Schelle für jeden 'Körbis'." Die Szene brachte das Netz gleichermaßen zum Lachen als auch zum Diskutieren.

Seiner Beliebtheit tut der kleine Sprachfehler – ob gewollt oder nicht – aber keinen Abbruch. Jahrelang war das Streamen für Zarbex nur ein Hobby, bis plötzlich der Durchbruch kam. Heute geht der 27-Jährige regelmäßig mit großen Namen der Szene live. Er gehört zur Bubble um MontanaBlack (37) und Trymacs (31). Vergangenes Jahr plauderte er in der Show "Die Streamingwoche" ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass früher nie die Kapazitäten da waren, um beispielsweise eine große Reise zu machen. "Ich habe in meinem Leben noch nie Urlaub gemacht. [...] Ich war noch nie in einem Hotel, noch nie an einem Pool im Urlaub oder so", erzählte Zarbex. Das hat sich jetzt aber geändert und der Influencer plant mit Freundin Julia, endlich richtig in den Urlaub zu fahren.

Instagram / zarbex Zarbex im Februar 2024

https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025

Instagram / zarbex Zarbex und seine Freundin Julia, Juli 2022

