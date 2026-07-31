Nach Liebes-Aus: Taron Egerton zeigt sich oberkörperfrei

Taron Egerton (36) lässt sich von seiner frischen Trennung von Brooks Nader (29) nicht ausbremsen: Der Schauspieler wurde jetzt während einer Hitzewelle beim Joggen gesichtet – oben ohne, nur in Sportshorts und Sneakern. Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Taron entspannt durch die Straßen laufen, während die Sonne auf ihn herunterbrennt. Scheint ganz so, als würde er seine gescheiterte Romanze mit dem Model sportlich nehmen. Während er schwitzt, genießt Brooks ihren Sommer an einem ganz anderen Ort – und zeigt ihrem Ex-Freund dabei ziemlich eindrucksvoll, was er verpasst.

Denn Brooks genießt den Sommer derzeit am Strand – und das aus gutem Grund. Das Model wird im neuen Baywatch-Reboot mitspielen und stimmt ihre Fans auf Instagram schon jetzt mit sonnigen Bildern vom Set darauf ein. In dem legendären knallroten Badeanzug posiert sie selbstbewusst am Meer, läuft durch den Sand und strahlt in die Kamera. Die Aufnahmen erinnern dabei stark an den ikonischen Look der legendären Rettungsschwimmer aus der Kultserie.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Taron nach dem Liebes-Aus schon wieder den nächsten Schritt gemacht hat: Vor zwei Wochen hieß es, er sei wieder auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya aktiv gewesen. Laut The Sun soll er sich dort als "in London lebender Schauspieler mit Wurzeln in Aberystwyth in Wales" beschrieben haben. Angeblich stellte er sogar seinen Standort auf London um. Ein mögliches Signal, dass er diesmal lieber jemanden sucht, der näher bei ihm ist.

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Getty Images Taron Egerton bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model, im Juli 2026

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Getty Images Taron Egerton, Schauspieler