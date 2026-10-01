Ben Affleck wurde mit 14 von späterem Mörder überfallen

Ben Affleck (54) hat eine beunruhigende Erinnerung aus seiner Jugend geteilt. Damals wurde er in seiner Heimatstadt Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts auf dem Heimweg von der Highschool von zwei älteren Jungen abgefangen. Die beiden bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Geld von ihm. Bemerkt hatte Ben die beiden zunächst auf der gegenüberliegenden Straßenseite. "Ich erinnere mich, dass ich von der Highschool nach Hause ging, ich war vielleicht 14, und auf der anderen Straßenseite sah ich diese beiden Kinder mit Kapuzen. Und wissen Sie, das ist so eine Situation, in der man denkt: 'Alles klar'", erinnerte sich der Filmstar in Kerry Washingtons (49) Podcast "Street You Grew Up On".

Wegzurennen kam für ihn offenbar nicht infrage – stattdessen versuchte er, möglichst ruhig weiterzugehen. Das half allerdings wenig: Die beiden Jugendlichen packten ihn, zückten das Messer und verlangten Geld. In diesem Moment habe ihn die Angst überkommen. Dann jedoch nahm die Situation eine unerwartete Wendung, denn Ben erkannte die Gesichter unter den Kapuzen wieder. "Ich hatte Angst. Aber dann erkannte ich aus dem Augenwinkel, wer sie waren. Ich kannte sie vom Baseballspielen, und es waren ältere Jungs, die ich kannte, und sie sagten so: 'Oh ja, was geht?' Und da dachte ich wohl: Ich bin wohl aus dem Schneider", erzählte der "Argo"-Regisseur weiter.

Für den jungen Ben ging die Sache damit zum Glück glimpflich aus – eine andere Person hatte dieses Glück allerdings nicht. Einer der beiden Jugendlichen erstach laut dem "Argo"-Star einige Jahre später einen Menschen. Nach Bens Angaben wurde er für diese Tat zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Detail, das der Erzählung einen ziemlich düsteren Beigeschmack verleiht – und die zeigt, wie knapp er damals an einem ganz anderen Ausgang vorbeigeschrammt sein dürfte.

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