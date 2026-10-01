"Harry Potter"-Star Michael Gambon betrog Ehefrau jahrelang

Sir Michael Gambon (†82) wurde unter anderem als weiser Schulleiter Albus Dumbledore aus den Harry Potter-Filmen bekannt. Fernab seiner schillernden Karriere als Schauspieler führte er aber ein ganz anderes Leben. Der Filmstar war seit 1962 mit Lady Anne Gambon verheiratet. Gleichzeitig führte er laut Express jedoch jahrelang eine Beziehung mit der Szenenbildnerin Philippa Hart. Sie war 25 Jahre jünger als Michael. Kennengelernt hatten sich die zwei im Jahr 2000 während der Arbeit an der Channel-4-Serie "Longitude". Aus ihrer Verbindung gingen sogar zwei Söhne hervor: Tom und Will. Zeitweise pendelte der Brite zwischen zwei getrennten Welten: seiner Ehefrau im südenglischen Kent und seiner Partnerin samt den gemeinsamen Kindern im Londoner Stadtteil Chiswick. Nach seinem Tod kamen immer mehr Details über diese ungewöhnliche Familienkonstellation ans Licht.

Zu Lebzeiten ging der Schauspieler zumindest an seinem Arbeitsplatz offen mit seinem Doppelleben um: Im Jahr 2001 brachte er Philippa mit ans Set von "Gosford Park" und stellte sie seinen Kollegen Charles Dance und Maggie Smith (†89) vor. Michael bezeichnete sie als seine "Freundin" und "die Liebe seines Lebens". Damals bestand seine Ehe weiterhin. Lady Anne soll von der Affäre am Boden zerstört gewesen sein, woraufhin Michael aus dem gemeinsamen Haus in Kent auszog. Weil die gläubige Katholikin eine Scheidung ablehnte, einigte sich das Ehepaar Medienberichten zufolge auf ein alternatives Modell. Dieses erlaubte es dem Filmstar, sein Leben mit Anne und seine Beziehung mit Philippa nebeneinander weiterzuführen. 2007 kam Sohn Tom zur Welt, zwei Jahre später folgte Will. Von seiner Ehefrau ließ sich der Schauspieler nie scheiden. Von Philippa soll er sich noch vor seinem Tod im Jahr 2023 getrennt haben.

Michael und seine Frau gaben sich im Jahr 1962 das Jawort. Auch aus ihrer Ehe stammt ein Sohn namens Fergus. Er ist Keramikexperte und wirkte unter anderem in der Sendung "Antiques Roadshow" mit. Trotz der langjährigen Ehe mit Anne schirmte Michael sein Privatleben konsequent vor der Öffentlichkeit ab. In einem früheren Interview entgegnete er auf eine Frage nach seiner Frau nur knapp: "Welche Ehefrau?" Erst sein Testament gewährte Einblicke in die Familienverhältnisse. Darin hinterließ der Schauspieler Lady Anne umgerechnet rund 1,75 Millionen Euro. Wäre sie vor ihm gestorben, wäre das Vermögen an den gemeinsamen Sohn Fergus gegangen. Seine Affäre Philippa wurde in dem Dokument nicht bedacht. Dafür aber die beiden jüngeren Söhne Tom und Will. Laut The Telegraph erhielten sie umgerechnet zumindest jeweils 11.700 Euro sowie einige der renommiertesten Schauspielauszeichnungen ihres Vaters.

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Getty Images Michael Gambon im November 2016

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ActionPress Philippa Hart und Michael Gambon, London

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Getty Images Michael Gambon, 2009