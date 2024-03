"Harry Potter"-Star Michael Gambon enterbte seine Freundin!

Michael Gambons (✝82) Testament sorgt für Wirbel! Der Harry Potter-Star verstarb vergangenes Jahr an einer Lungenentzündung. Wie mitunter Daily Mail berichtet, vererbt der Schauspieler seiner Ehefrau Lady Anne Gambon nahezu sein ganzes Vermögen, während seine Langzeitfreundin Philippa Hart leer ausgeht. Michael war seit 2000 mit der Bühnenbildnerin zusammen – aus der Beziehung stammen zwei Söhne. Während Philipa das Nachsehen hat, bekommen die beiden gemeinsamen Söhne jeweils rund 11.700 Euro und eine Trophäe. Seinen Sohn Fergus, der aus der Ehe mit Ehefrau Anne stammt, setzte Michael sogar als Testamentsvollstrecker ein. Des Weiteren soll er Vorkehrungen getroffen haben, dass sein gesamtes Vermögen von rund 1,75 Millionen Euro auch im Falle des Todes von Anne an Fergus geht.

Im Gespräch mit Daily Mail lehnte Philipa es ab, sich dazu zu äußern, ob sie von der Enterbung wusste. "Das geht mich nichts an. Ich möchte wirklich nicht darüber sprechen", erklärte sie vor ihrer Villa in West London. Auch Fergus hüllte sich in Schweigen – auf seine Mutter Anne angesprochen, ließ er sich lediglich zu einem kurzen Statement hinreißen: "Sie wird nicht mit Ihnen sprechen wollen."

Der Filmstar teilte sein Leben seit 2000 zwischen den zwei Familien auf. Bei seinem Tod war jedoch nur ein Teil seiner Familie anwesend: "Der geliebte Ehemann und Vater Michael starb nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus. Michael war 82 Jahre alt", verkündete eine Sprecherin nach seinem Tod vergangenes Jahr.

Anzeige

Getty Images Michael Gambon, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sir Michael Gambon, Schauspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de