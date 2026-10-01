Kein Treffen mit Charles seit Harrys Umzug nach England

Zwischen Prinz Harry (42) und seinem Vater König Charles III. (77) herrscht offenbar wieder Funkstille. Obwohl der Herzog von Sussex Berichten zufolge bereits Ende August 2026 gemeinsam mit Meghan und den Kindern Archie und Lilibet seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Großbritannien verlegt hat, meidet er den Kontakt zum Monarchen. Zu einer persönlichen Aussprache kam es seit der Rückkehr nicht. Nach Informationen des Magazins Hello liegt das letzte Aufeinandertreffen von Vater und Sohn bereits Monate zurück: Sie sahen sich zuletzt im Juli auf dem royalen Landsitz Highgrove House. Seit dem Umzug beschränkte sich der Austausch demnach auf gelegentliche Telefonate. Harry soll mit seiner Familie außerhalb Londons in der Region Cotswolds leben, während der König einen Großteil der vergangenen Wochen in Schottland verbrachte. Nun, da Charles in die Gegend um London zurückgekehrt ist, könnte sich eine neue Gelegenheit für ein persönliches Gespräch zwischen den beiden ergeben.

Die räumliche Distanz könnte laut Hello eine Erklärung dafür sein, warum eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht bislang ausblieb. Gegen Ende seiner alljährlichen Sommerruhe verweilte der Monarch größtenteils in Schottland und kehrte lediglich für vereinzelte Verpflichtungen kurz nach London zurück. Warum es nach Harrys Rückkehr noch zu keinem Wiedersehen kam, behalten beide Seiten strikt für sich. Auch zu den genauen Beweggründen für den Umzug nach Großbritannien schweigt der Herzog beharrlich – im Raum steht jedoch die Vermutung, er suche wieder mehr Nähe zu seinem Vater. Hinter den Palastmauern sorgt derweil eine andere Bindung für Unbehagen: Dass Harry ein enges Verhältnis zu Prinzessin Dianas (†36) Bruder Charles Spencer (62) pflegt, stößt im Königshaus auf Misstrauen. Dessen neues Buch soll Kritik am König üben. Ein Insider behauptete gegenüber RadarOnline: "Der König und jeder einzelne seiner Berater fragen sich nun, wie vertrauenswürdig er sein kann, wenn er sich so offen mit einem Mann verbündet, der versucht, die Monarchie zu sabotieren."

Dabei standen die Zeichen nach Harrys Rückkehr im August zunächst auf Versöhnung. Vater und Sohn sollen anfangs rund einmal wöchentlich telefoniert haben. Im Fokus dieser Telefonate standen dem Vernehmen nach vor allem Archie und Lilibet, deren Erlebnisse in der Schule sowie Pläne für ein baldiges Treffen der Enkel mit ihrem Opa. Ein persönliches Treffen blieb jedoch auch in dieser harmonischen Phase aus. Nach einem späteren, angeblich sehr emotionalen und hitzigen Gespräch riss der direkte Draht dann komplett wieder ab. Seither wird der Austausch zwischen dem Herzog und dem König wohl wieder über einen Mittelsmann abgewickelt. Das Verhältnis der beiden gilt damit trotz der zwischenzeitlichen Anrufe weiterhin als angespannt. Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren anschließend in die USA ausgewandert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Prinz Harry und König Charles

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Getty Images Prince Harry besucht die Invictus Spirit Awards der Invictus Games Foundation in Greenwich

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026