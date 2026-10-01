Hat sie Gelüste? Leonie Weiß verrät Schwangerschaftsdetails

Leonie Weiß schwebt auf Wolke sieben: Die Influencerin erwartet ihr erstes Kind und machte ihre Schwangerschaft erst vor Kurzem öffentlich. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie es ihr aktuell geht – und ob sie schon die berühmten Schwangerschaftsgelüste entwickelt hat. Auf ausgefallene Kombinationen wartet man bei der werdenden Mama bislang allerdings vergeblich. "Ich esse wie ein Scheunendrescher, aber bei Gurken mit Nutella bin ich noch nicht angekommen. Wobei, wenn ich drüber nachdenke...", erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Statt kurioser Essenswünsche plagt Leonie derzeit also vor allem ein großer Appetit. Ansonsten gehe es ihr richtig gut, versichert sie.

Ganz ohne Beschwerden läuft die Schwangerschaft allerdings nicht ab. Hin und wieder meldet sich bei der ehemaligen Love Island-Kandidatin die typische Übelkeit – ein Problem, das sie nach eigener Aussage mit Essen ganz gut in den Griff bekommt. Auch Schwindel gehört gelegentlich zu ihrem Alltag. Den Grund dafür vermutet sie bei sich selbst. "Ich trinke auch viel zu wenig", erklärt sie gegenüber Promiflash und richtet gleich einen Appell an ihre Fans: "An der Stelle der Reminder an alle: Mehr trinken, egal ob schwanger oder nicht." Große Beschwerden plagen Leonie demnach bislang nicht – vielmehr sind es die kleinen Begleiterscheinungen der Schwangerschaft, mit denen sie sich herumschlägt.

Umso mehr blickt Leonie nach vorne. Besonders freut sie sich darauf, das Kinderzimmer für ihr erstes Baby einzurichten. Dabei beschäftigt sie allerdings auch die finanzielle Seite der Babyausstattung. "Das Kinderzimmer einzurichten, und über einen Lottogewinn würde ich mich auch freuen, wenn er dann käme. Es wird alles echt teuer, und ich denke, ich schaue auch viel bei Kleinanzeigen, was wir so gebrauchen könnten", erzählt sie humorvoll im Promiflash-Interview. Für die Social-Media-Persönlichkeit muss also nicht immer alles neu sein. Stattdessen möchte sie auch bei Kleinanzeigen nach passenden Möbeln und Babyutensilien Ausschau halten. Welche Dinge am Ende tatsächlich den Weg ins Kinderzimmer finden, hat Leonie bislang nicht verraten.

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Influencerin

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Influencerin

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Mann, September 2026