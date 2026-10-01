Toxische Kennenlernphase: Jana-Maria Herz erklärt Abnahme

Jana-Maria Herz (34) hat ihre Community in Aufruhr versetzt – allerdings nicht mit einem Skandal, sondern mit ihrem Erscheinungsbild. Unter einem Reel der TV-Bekanntheit häuften sich zuletzt besorgte Kommentare. Einige Fans wollten wissen, warum sie deutlich dünner wirke als früher. Statt die Nachfragen zu ignorieren, meldete sich Jana-Maria kurzerhand mit einem weiteren Instagram-Video zu Wort und erklärte, was hinter ihrer Gewichtsabnahme steckt. Demnach sei in den vergangenen Monaten einiges zusammengekommen. Den Anfang machte der Sommer: Rund fünf Kilogramm habe sie in der warmen Jahreszeit verloren, was bei ihr offenbar häufiger vorkomme. Danach folgte eine ganze Reihe weiterer Belastungen – von Liebeskummer über einen kräftezehrenden Showdreh bis hin zu einer Gastritis. Um sicherzugehen, dass gesundheitlich alles in Ordnung ist, ließ sie sich schließlich ärztlich untersuchen. Die Entwarnung kam prompt: "Aber der Arzt hat mir gesagt, alles ist super bei mir", berichtet sie in ihrem Reel.

In ihrem Video greift Jana-Maria auch einige der Kommentare zu ihrem veränderten Aussehen auf. "Sie sieht so anders aus. Sie sieht so dürr aus. Sie hat so einen großen Kopf", zitiert sie mehrere Reaktionen unter ihrem ursprünglichen Reel. Anschließend erklärt sie, welche Ereignisse dazu beigetragen hätten, dass ihr Gewicht nach dem Sommer weiter gesunken sei. "Dann hatte ich eine Kennenlernphase, die extrem toxisch geendet ist. Da habe ich auch ein bisschen abgenommen. Und dann war ich in einer Show, die mich auseinandergenommen hat. Und da hab ich wieder abgenommen. Und dann hatte ich noch Gastritis", erzählt Jana-Maria. Die verschiedenen Belastungen seien damit unmittelbar aufeinandergefolgt. Nach dieser schwierigen Phase habe sie sich gründlich durchchecken lassen. Da die Untersuchung laut ihrer Aussage keinen beunruhigenden Befund ergeben habe, konzentriere sie sich inzwischen darauf, wieder zuzunehmen und körperlich zu Kräften zu kommen. "Jetzt bin ich am Aufbauen. Jetzt wird sowieso Winter. Und jetzt werde ich wieder kräftiger oder halt normaler, gesünder", erklärt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin.

Weniger gut kommen bei ihr hingegen die Kommentare über ihren vermeintlich großen Kopf an. Mit Humor räumt Jana-Maria zwar ein, tatsächlich selbst einen größeren Kopf zu haben. Gleichzeitig erklärt sie, dass ihre Haare in dem betreffenden Video nicht gestylt gewesen seien und ihr Kopf dadurch möglicherweise noch stärker im Vordergrund gestanden habe. Weitere Details zu den Erlebnissen, die ihre Gewichtsabnahme nach eigenen Angaben beeinflusst haben, nennt Jana-Maria nicht. So bleibt offen, mit wem sie die toxisch geendete Kennenlernphase hatte. Auch den Namen der Show, die sie nach eigener Aussage so sehr belastet und "auseinandergenommen" habe, verrät sie nicht. Im Mittelpunkt ihrer Erklärung steht stattdessen ihre Aussage, dass der ärztliche Check unauffällig gewesen sei und sie nun wieder zu Kräften kommen wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025

Anzeige