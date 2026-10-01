Söhne Mannheims gedenken ihres Ex-Kollegen Marlon B. (†60)

Die Söhne Mannheims nehmen bei ihrem Auftritt am Freitag, dem 2. Oktober, im Zürcher Volkshaus Abschied von einem früheren Weggefährten: Die Band gedenkt auf der Bühne ihres langjährigen Rappers Marlon B. (†60). Der Musiker war am 9. September bei einem bewaffneten Überfall auf seine Bar in Jamaika ums Leben gekommen. Laut dem Magazin Rolling Stone widmet die Gruppe ihm als musikalischen Tribut einen ihrer bekanntesten Songs: "Das hat die Welt noch nicht gesehen" – ein Lied, an dem Marlon B. einst selbst als Co-Autor mitgeschrieben hatte. Das Gedenken ist Teil einer Best-of-Show, die um 19.30 Uhr beginnt und über zwei Stunden dauern wird. An diesem Abend tritt zudem die Schweizer Sängerin Tamara Perez als Special Guest gemeinsam mit der Band auf.

Mit dem Tribut lenkt die Band zugleich die Aufmerksamkeit auf den "Marlon B Memorial Fund". Ins Leben gerufen hat ihn Mario Anderson, der jüngere Bruder des verstorbenen Musikers. Mit den Spenden sollen Trauerfeiern, Bestattungen und die Pflege des Andenkens an die drei Männer finanziert werden, die bei dem Überfall getötet wurden. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Hinterbliebenen finanziell zu unterstützen. Der Fonds soll dazu beitragen, das künstlerische Schaffen von Marlon B. und sein kreatives Vermächtnis zu bewahren. Musikalisch bietet der Abend in Zürich zudem einen Rückblick auf drei Jahrzehnte Bandgeschichte. Neben den großen Hits stehen auch neuere Stücke auf der Setlist, darunter "Fragmente". Bei der Pianoversion dieses Titels hatte auch Stargast Tamara Perez mitgewirkt.

Die Todesnachricht erreichte die Musiker am 9. September, als sie gerade auf dem Weg zu einem Konzert in Österreich waren. Zunächst habe die Band die Meldung kaum glauben können – erst die Familie von Marlon B. bestätigte schließlich, dass er tatsächlich gestorben war. Sänger und Produzent Michael Klimas belastet vor allem, dass der gewaltsame Tod keinen persönlichen Abschied mehr zuließ. Marlon B. war während der Corona-Zeit nach Jamaika zurückgekehrt. Michael Klimas erinnert sich an ihn als warmherzigen und positiven Menschen, der seine besondere Energie auch auf der Bühne ausgestrahlt habe. Der Musiker blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit mit dem Musikerkollektiv zurück, das der umstrittene Sänger Xavier Naidoo (54) im Jahr 2017 verließ, sowie auf die vielen geteilten Bühnenmomente.

Anzeige Anzeige

Imago Söhne Mannheims mit Marlon B. bei Rock am Ring 2011 auf der Centerstage in Nürburg

Anzeige Anzeige

Imago Die Söhne Mannheims mit Xavier Naidoo, Tino Oac und Marlon B bei den Filmnächten am Elbufer Dresden, 26.07.2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Söhne Mannheims posieren