Nach vier Jahren: Chris Hemsworth schließt Produktionsfirma

Chris Hemsworth (43) zieht einen überraschenden Schlussstrich: Seine Produktionsfirma Wild State, die er 2022 gemeinsam mit Benjamin Grayson gegründet hatte, wird nach nur vier Jahren geschlossen. Wie Page Six berichtet, sollen hinter der Entscheidung allerdings keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, sondern vielmehr ein persönlicher Kurswechsel. Das Aus sei "eher eine Lebensentscheidung" gewesen. Künftig wolle sich der Thor-Darsteller demnach wieder verstärkt auf lukrativere Filmangebote konzentrieren. Finanziell dürfte Chris ohnehin gut aufgestellt sein: Im Juli 2026 soll er einen Vertrag über rund 50 Millionen Euro für zwei kommende "Avengers"-Filme unterschrieben haben. Die Mitarbeiter wurden inzwischen über die Schließung informiert und sollen noch bis Ende des Jahres bezahlt werden. Auch die Webseite von Wild State ist bereits nicht mehr erreichbar und weist lediglich darauf hin, dass die Seite abgelaufen ist.

Trotz des Rückzugs soll Chris mit dem Erreichten zufrieden sein. Laut Page Six blickt der Schauspieler stolz darauf zurück, was Wild State in den vier Jahren seit der Gründung auf die Beine gestellt hat. Zu den Erfolgen gehörte unter anderem eine First-Look-Vereinbarung mit National Geographic, die auf die Entwicklung von Projekten ohne Drehbuch ausgerichtet war. Die Zusammenarbeit knüpfte an den Erfolg der Dokuserie "Limitless" an, in der sich der Marvel-Star verschiedenen Herausforderungen stellte und sich intensiv mit Themen wie Gesundheit, Lebensspanne und den Grenzen des eigenen Körpers beschäftigte. Das Ende von Wild State soll dem Bericht zufolge daher nicht auf äußeren Druck zurückzuführen sein, sondern vielmehr auf einer bewussten Entscheidung von Chris beruhen, seinen beruflichen Fokus künftig wieder stärker auf große Filmproduktionen zu legen.

Seinen Lebensmittelpunkt hat Chris inzwischen fernab der Filmmetropole gefunden. Mit seiner Frau Elsa Pataky (50) und den gemeinsamen Kindern India, Sasha und Tristan wohnt der Schauspieler in Byron Bay an der australischen Küste. Dort besitzt die Familie ein rund 4,2 Hektar großes Anwesen, das sie über die Jahre immer weiter ausgebaut hat. Zuletzt kam im Juli 2026 ein Tennisplatz im Meisterschaftsformat hinzu, für den laut Planungsunterlagen knapp 92.000 Euro veranschlagt wurden. Chris und Elsa hatten das Grundstück bereits 2014 für 5 Millionen Euro gekauft und das damals darauf stehende Haus anschließend durch einen Neubau ersetzen lassen. Heute verfügt das Anwesen unter anderem über Meerblick, viel Privatsphäre und zahlreiche Extras im Resortstil. Sein Wert dürfte mittlerweile erheblich gestiegen sein: Immobilienbeobachter halten bei einem Verkauf mehr als 46 Millionen Euro für möglich.

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Getty Images Chris Hemsworth bei der Premiere von "Crime 101" im The United Theatre in Los Angeles

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Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler, Januar 2026

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IMAGO / FAMOUS Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Juli 2025