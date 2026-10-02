Wie Mrs. Bellas Fans Beziehung zu Nico Inscope bestimmten

Mrs. Bella (33) blickt in ihrem Podcast "Enge Freunde" auf eine Beziehung zurück, an die sich viele ihrer langjährigen Follower noch erinnern dürften: ihre Romanze mit dem YouTuber Nico Inscope21 (31) Lazaridis. Dabei spricht die Influencerin überraschend offen darüber, wie stark die Reaktionen ihrer Community die damalige Liebesgeschichte beeinflusst hätten. Aus heutiger Sicht glaubt Bella sogar, dass sie und Nico ohne den öffentlichen Zuspruch wohl nie ein Paar geworden wären. Fans hätten ihnen schließlich immer wieder eingeredet, wie gut sie zusammenpassen würden. "Hätten wir nicht beide in der Öffentlichkeit gestanden (…), wären wir niemals eine Beziehung eingegangen", stellt sie im Podcast fest. Rückblickend kommt sie deshalb zu einem eindeutigen Schluss: "Wir haben uns beide da reinreden lassen."

Die Spekulationen um Bella und Nico nahmen bereits 2018 Fahrt auf, nachdem der YouTuber den Satz "Mrs. Bella ist eine geile Sau" fallen gelassen hatte. Gemeinsame Videos der beiden heizten die Gerüchte anschließend zusätzlich an. Unter ihren Beiträgen häuften sich Kommentare wie "Ihr passt so gut zusammen!" und "Es scheint was Ernstes zu sein, Leute." Bella räumt heute ein, dass diese Reaktionen nicht spurlos an ihr vorbeigingen. "Ich wurde sehr von außen beeinflusst", erklärt sie und gibt zu, den zahlreichen Kommentaren irgendwann selbst Glauben geschenkt zu haben. Lange hielt die Beziehung letztlich jedoch nicht: Etwa ein Jahr nach ihrem öffentlichen Liebesbekenntnis trennten sich Bella und Nico 2019 wieder. Konkrete Gründe verriet sie in ihrem damaligen Trennungsvideo nicht. "Es hat einfach nicht funktioniert", erklärte sie lediglich. Nico hat sich zu den neuen Aussagen seiner Ex-Freundin bislang nicht geäußert. Seit der Trennung haben die beiden keinen Kontakt mehr.

Ihre damaligen Erfahrungen scheinen Bellas heutigen Umgang mit ihrem Privatleben nachhaltig verändert zu haben. Inzwischen hält sie ihre Beziehungen deutlich stärker aus der Öffentlichkeit heraus. Mittlerweile ist zwar bekannt, dass die Influencerin mit dem Sportler Daniel Izzo liiert ist, doch anders als bei ihrer früheren Romanze mit Nico findet diese Partnerschaft größtenteils abseits des Rampenlichts statt. Gemeinsame Einblicke teilt Bella nur gelegentlich mit ihren Followern, und auch öffentliche Paarauftritte sind eher selten.

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Collage: Instagram / mrsbella, Instagram / inscopenico Collage: Mrs. Bella und Inscope

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Instagram / mrsbella Mrs. Bella im Juli 2025

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Instagram / inscopenico Inscope21, deutscher YouTuber