Überraschend: König Haakon geht im Discounter einkaufen

Ganz bodenständig beim Einkaufen: König Haakon VIII. (53) sorgte am vergangenen Samstag in einem Supermarkt für überraschte Blicke. Auf dem Weg zu seiner Hütte in Uvdal machte der norwegische Monarch Halt in einem Kiwi-Markt im nahe gelegenen Rødberg und erledigte seine Einkäufe kurzerhand selbst. In schlichter schwarzer Kleidung stand der 53-Jährige zwischen Obsttheke und Kühlregalen und suchte sich unter anderem etwas Obst aus. Mehrere Kunden erkannten den Royal sofort. Vor allem einige Jugendliche fassten sich ein Herz und sprachen ihn spontan an. Haakon schirmte sich dabei nicht ab, sondern nahm sich Zeit: Er begrüßte die jungen Kunden und unterhielt sich kurz mit den Menschen im Laden, bevor er seine Fahrt in die Herbstferien fortsetzte. Das berichtet Dagbladet.

Zu den überraschten Kunden gehörte auch der Fotograf Volodymyr Buha, der zuvor für die Zeitung Laagendalsposten über den örtlichen Herbstmarkt berichtet hatte und vor der Heimfahrt noch schnell etwas besorgen wollte. "Ich war heute in Rødberg, um für Laagendalsposten eine Fotoreportage über den Herbstmarkt zu machen, und bevor ich nach Hause fuhr, schaute ich noch im örtlichen Kiwi-Markt vorbei. Dort erlebte ich eine ziemliche Überraschung: Seine Majestät stand da und suchte etwas Obst aus", schilderte er gegenüber dem Newsportal. Auch der Fotograf suchte kurz das Gespräch mit dem Monarchen, entschuldigte sich für die Unterbrechung und sprach ihm zum Tod von König Harald und Prinzessin Astrid sein Beileid aus. Buhas zufolge wirkte Haakon davon sichtlich bewegt. Obwohl sein Aufenthalt nur kurz dauerte, sorgte der unerwartete Besuch vor allem bei den jüngeren Kunden für große Aufregung.

Hinter dem Royal liegen bewegte Wochen: Am 28. August 2026 hatte er nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (†89) den Thron übernommen und trägt seitdem den Namen König Haakon VIII. Nur wenige Wochen später sah sich die Königsfamilie mit einem weiteren schweren Verlust konfrontiert: Prinzessin Astrid (†94) war verstorben. Erst wenige Tage vor seinem Supermarktbesuch hatte Haakon gemeinsam mit Königin Mette-Marit (53) in der Ris-Kirche an der Trauerfeier für seine Tante teilgenommen. Nun verbringt der König die Herbstferien in Uvdal. Königshausexpertin Tove Taalesen erklärte, dass Haakon und seine Familie auf dem Weg zur Hütte üblicherweise selbst Lebensmittel einkaufen würden. Besonders sei dieses Mal jedoch gewesen, dass er den Markt erstmals als König besucht habe. Gegenüber Dagbladet lobte sie seinen offenen Umgang mit den Kunden: "Dass die Menschen mit ihm gesprochen haben und er sich die Zeit genommen hat, mit ihnen zu reden, war wirklich sehr schön. Das sagt einiges über die Volksnähe, Zugänglichkeit und das Sicherheitsgefühl in Norwegen aus."

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Ola Vatn, Det kongelige hoff Erstes offizielles Foto von König Haakon VIII. am 28. August 2026