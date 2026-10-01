"Seid ihr zusammen?": Serkan und Samira Yavuz besuchen Show

Ein Abend ohne Kinder, dafür mit jeder Menge Lachen: Samira Yavuz (32) und ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (33) haben gemeinsam eine Comedyshow besucht. Auf Instagram ließ die Realitybekanntheit ihre Fans anschließend an dem Ausflug teilhaben und berichtete dort auch von einer Begegnung, die sie ziemlich aus dem Konzept brachte. Eine fremde Frau sprach Samira an und bat um ein gemeinsames Foto. Direkt im Anschluss folgte die Frage, die offenbar vielen auf der Zunge liegt: "Seid ihr zusammen?" Dass sie und Serkan bei gemeinsamen Auftritten immer wieder für Spekulationen sorgen, ist Samira durchaus bewusst. Die direkte Nachfrage verunsicherte sie trotzdem. Die Frau schob dann noch eine Erklärung hinterher: "Ja, weißt du, wir spekulieren halt alle." Darauf hatte Samira prompt eine schlagfertige Antwort parat. "Maus, ich weiß", entgegnete die Influencerin der Unbekannten.

Zunächst schwärmte Samira in ihren Instagram-Storys aber von dem gelungenen Abend. "Gestern war so ein lustiger Abend. Macht das mal, geht mal in eine Comedyshow", empfahl sie ihrer Community. Weniger entspannt ist für sie das, was rundherum passiert. Denn das Gefühl, beobachtet zu werden, begleitet sie bei jeder gemeinsamen Unternehmung mit ihrem Ex. Das gilt nicht nur für Unternehmungen zu zweit, sondern auch für gemeinsame Zeit mit ihren Töchtern. "Wisst ihr, es ist scheißegal: Gehen wir mit den Kindern in die Therme oder so wie gestern ohne Kinder – egal, wo ich mit Serkan zusammen bin, ich spüre diese Blicke", schilderte Samira. Diese Blicke lösen bei ihr nach wie vor Unsicherheit aus. Gegen die Frau selbst hegte sie jedoch keinen Groll. Samira betonte, die Besucherin sei "eine ganz Süße" gewesen, und nahm ihr die neugierige Nachfrage nicht persönlich übel.

Samira und Serkan sind zwar kein Paar mehr, bleiben wegen ihrer beiden Töchter Nova und Valea aber eng miteinander verbunden. Als getrennte Eltern sehen sie sich regelmäßig und gestalten weiterhin gemeinsame Familienzeit. Hin und wieder unternehmen die Realitystars zudem etwas zu zweit – so wie bei ihrem Besuch der Comedyshow. Genau diese Vertrautheit sorgt offenbar immer wieder dafür, dass Außenstehende nach dem aktuellen Beziehungsstatus der beiden fragen. Erst vor Kurzem hatte Samira jedoch deutlich gemacht, dass ein Liebescomeback für sie nicht infrage kommt. Gleichzeitig betonte sie, dass Serkan weiterhin ein wichtiger Mensch in ihrem Leben sei und zwischen ihnen als Eltern nach wie vor eine besondere Verbindung bestehe.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Juli 2026

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Imago Serkan Yavuz, "The 50"-Kandidat von 2024