Schwangerschaft lässt Chryssanthi Kavazi "betrunken" fühlen

Chryssanthi Kavazi (37) erwartet ihr drittes Kind und spürt die Schwangerschaft derzeit mehr denn je. Auf Instagram meldete sich die GZSZ-Bekanntheit bei ihren Fans, während sie vor einem Drehbuch saß und eigentlich ihren Text lernen wollte. Daraus wurde allerdings nichts: Die Müdigkeit war schlicht zu überwältigend, sodass die Schauspielerin ihren Versuch abbrechen musste. Selbst Gesprächen könne sie kaum noch folgen, räumte sie ein. "Betrunken vor Müdigkeit" fühle sie sich, erklärte Chryssanthi in ihrer Story, und ergänzte, sie sei "unfassbar müde". Eine solch extreme Erschöpfung habe sie während ihrer beiden vorherigen Schwangerschaften nicht erlebt. Als zweifache Mutter weiß sie schließlich, wie sich die letzten Monate vor der Geburt anfühlen – doch diesmal scheint die Müdigkeit sie deutlich stärker zu belasten. Statt Textpassagen zu büffeln, blieb ihr am Ende nur, ihren Zustand vor der Kamera zu schildern.

Woran die bleierne Müdigkeit liegt, hat die Schauspielerin für sich schon eingegrenzt. In ihrer Story machte sie vor allem die Schwangerschaftshormone verantwortlich: "Hormonelle Müdigkeit" sei noch einmal ein ganz anderes Level, erklärte sie. Möglicherweise spielt dabei auch ihr niedriger Eisenwert eine Rolle. Dass Müdigkeit und Erschöpfung während einer Schwangerschaft keine Seltenheit sind, weiß Chryssanthi durchaus. Dennoch erlebt sie die derzeitige Belastung als ungewöhnlich intensiv. "Der krasseste Pain ever", fasste sie ihr derzeitiges Befinden zusammen. Zum Schluss ihrer Story richtete die werdende Dreifachmama den Blick dann noch nach vorn und kam zu einem eher ernüchternden Ergebnis. Zwischen Schwangerschaft und dem künftigen Alltag mit drei Kindern rechnet sie mit keiner großen Erholungspause: "Es wird einfach die nächsten Jahre nicht besser!"

Dass sich diese Schwangerschaft anders anfühlt als die beiden vorherigen, war Chryssanthi schon zuvor aufgefallen – auch rein körperlich. "Die dritte Schwangerschaft ist halt auch die dritte für den Körper. Ich werde auch älter. Mein Bauch ist einfach größer als bei den anderen Schwangerschaften", erzählte sie. Gelassener geht es bei ihr und ihrem Ehemann Tom Beck (48) dagegen auf der emotionalen Ebene zu. Bei einem Event in Berlin sprach das Paar über die Vorfreude auf das Baby und den Umgang mit den damit verbundenen Gefühlen. Beim dritten Kind sei vieles entspannter als bei der ersten Schwangerschaft, schließlich wüssten beide inzwischen, was auf sie zukommt. Chryssanthi und Tom haben bereits zwei gemeinsame Söhne.

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi, September 2026

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Instagram / chryssanthikavazi Chryssanthi Kavazi, August 2026

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Instagram / chryssanthikavaz Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, August 2026