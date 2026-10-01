"Neues Kapitel": 18 Karat ist zum zweiten Mal Vater geworden

Bei 18 Karat (41) herrscht gerade Ausnahmezustand – allerdings im allerbesten Sinne: Der Rapper ist zum zweiten Mal Vater geworden. Sein Sohn Amaro Adriano erblickte am 28. September 2026 das Licht der Welt. Auf Instagram teilt der Musiker die frohe Botschaft mit seinen Followern und veröffentlicht dazu mehrere Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit seinem Neugeborenen zeigen. Die Geburt seines Sohnes markiert für ihn nach turbulenten Jahren einen ganz besonderen Moment und den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Hinter 18 Karat liegen unter anderem Haft, Abschiebung und die schmerzhafte Trennung von seiner Familie. Umso größer scheint nun die Freude über die Ankunft seines kleinen Sohnes zu sein. "Am 28.09.2026 hat ein neues Kapitel in meinem Leben begonnen. Mein Sohn ist auf die Welt gekommen, gesund und munter. Gott sei Dank", schreibt er zu den Bildern. Mit seinen persönlichen Worten lässt er tief in seine Gefühlswelt blicken.

Wie emotional dieser Moment für ihn ist, wird auch in seinen weiteren Zeilen deutlich. "Es gibt Momente im Leben, für die keine Worte groß genug sind", heißt es in seinem Post. Zugleich blickt 18 Karat auf die schwierige Zeit zurück, die hinter ihm liegt: Er sei von seiner Familie getrennt gewesen, habe vier Jahre und zwei Monate in Haft verbracht und anschließend Abschiebung sowie große Distanz erlebt. Halt gegeben hätten ihm dabei seine Familie, seine Loyalität und sein Glaube. Mit seinen beiden Kindern möchte der 41-Jährige nun nach vorne schauen. "Aber ich kann euch versprechen, dass ich für euch da sein werde, mit allem, was ich habe. Familie über alles. Loyalität bis zum Ende. Was auch kommt, wir halten zusammen", macht er deutlich. Seine emotionalen Worte richtet er schließlich direkt an seinen Sohn: "Willkommen auf dieser Welt, mein Sohn. Amaro Adriano. Möge Gott deine Schritte beschützen, dich gesund durchs Leben führen und deine Wege mit Licht begleiten. Papa liebt dich. Für immer."

Amaro Adriano ist das zweite gemeinsame Kind von 18 Karat und seiner Ehefrau Maya. Bereits 2025 kam ihre Tochter Amalia Adriana zur Welt. Auch der zweite Nachwuchs war bewusst geplant: Während der gebürtige Portugiese noch seine Haftstrafe verbüßte, wurde das Baby bei einem Haftausgang gezeugt. Als Geburtstermin war bereits zuvor September 2026 genannt worden – Amaro kam damit genau im angekündigten Zeitraum zur Welt. In seinem Familienpost stellt 18 Karat nun vor allem seine beiden Kinder in den Mittelpunkt. "2025 Amalia Adriana und 2026 Amaro Adriano, meine zwei Kinder, die mir zeigen, wofür es sich lohnt, jeden Tag weiterzugehen", schreibt er. Der Deutschrapper, der am 21. September seinen 41. Geburtstag feierte, ist damit innerhalb von zwei Jahren Vater von zwei Kindern geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / 18karat 18 Karat mit seinem Sohn Amaro Adriano, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / 18karat 18 Karat und sein Sohn, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / 18karat 18 Karats Sohn Amaro Adriano