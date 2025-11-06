93 Kilo weg: Michael Schanze setzt auf neuen Ernährungsplan

Michael Schanze (78) hat sich ein beeindruckendes Ziel gesetzt – und fast erreicht! Der Moderator und Musiker, bekannt aus der Kultshow "1, 2 oder 3", hat seit Anfang 2023 ganze 93 Kilo verloren. Unterstützt durch die Abnehmspritze Mounjaro, nahm der einst übergewichtige Fernsehstar sein Gewicht so drastisch ab, dass er nun nur noch knapp über der 100-Kilo-Marke liegt. Auslöser für die enormen Veränderungen ist sein persönlicher Wunsch, endlich ein sogenannter "UHU-Mann" zu sein, also unter 100 Kilo zu wiegen. Neben der medikamentösen Hilfe spielt auch seine strikte Ernährung eine entscheidende Rolle, wie er gegenüber Bild verraten hat.

Michael beginnt seine Tage mit einem leichten Frühstück, bestehend aus Naturjoghurt und frischem Obst. Kartoffeln, die er kürzlich wieder in seinen Speiseplan aufgenommen hat, gehören zu seinen wenigen kohlenhydrathaltigen Beilagen, die er sich ab und zu gönnt. Seine Hauptmahlzeiten setzt er vor allem aus Gemüse, gelegentlich einem Stück Fleisch oder Fisch sowie mediterranen Gewürzen zusammen. Trotz seines kreativen Geschicks in der Küche bereitet das Kochen inzwischen aber auch Herausforderungen: Durch Nebenwirkungen der Spritze hat er fast vollständig seinen Geschmackssinn verloren, was ihm den Spaß am Essen raubt. "Wenn ich meinen Genuss am Essen zurückhaben könnte, würde ich auch 20 Kilo mehr akzeptieren", bemerkte er.

Noch im Juni schien es für den Moderator ein weit entfernter Traum, endlich die magische 100-Kilo-Marke zu knacken. Damals brachte er nach seinem Abnehmerfolg zwar schon 125 Kilo auf die Waage, doch ganz am Ziel war er nicht angekommen. Gleichzeitig sprach Michael offen über seine gesundheitlichen Herausforderungen. "Mir geht es heute richtig gut", sagte er damals im Gespräch mit Bild, räumte aber ein: "Aber das kann sich schnell wieder ändern. Die Schmerzen im Rücken stoppen mich immer wieder urplötzlich." Nach einem schweren Skiunfall war Sport für ihn jahrelang kaum mehr möglich, was eine stetige Gewichtszunahme befeuerte.

Actionpress/ Starpix / picturedesk.com Michael Schanze, Oktober 2018

Actionpress/ United Archives GmbH Moderator Michael Schanze

Actionpress/ United Archives GmbH Michael Schanze bei der Hitparade 1971