Michael Schanze droht Obdachlosigkeit nach Wohnungsabriss

Michael Schanze (79) steht vor dem Verlust seines Zuhauses. Der Entertainer hat die Kündigung für seine langjährige Wohnung in München erhalten, wie er nun im Gespräch mit der Zeitschrift Freizeit Spaß offenbarte. Der Grund dafür ist erschütternd simpel: Das Gebäude soll abgerissen werden. "Die wollen das Haus abreißen. Ich muss umziehen", erklärt der Moderator. Bis Ende des Jahres muss er sein bisheriges Domizil räumen, in dem er auf rund 200 Quadratmetern "sehr privilegiert" gelebt hat. Angesichts des schwierigen Münchner Immobilienmarktes erwägt Michael nun eine drastische Alternative.

Sollte sich keine passende neue Bleibe finden lassen, zieht der Entertainer tatsächlich den Umzug in ein Seniorenheim in Betracht. "Das habe ich im Hinterkopf. Das ist auf alle Fälle eine Option", verriet er der Zeitschrift. Der Verlust seines Zuhauses trifft Michael in einer ohnehin schon äußerst schwierigen Lebensphase besonders hart. Erst im Sommer 2024 erlitt er den wohl schmerzhaftesten Schlag, als er seine Lebensgefährtin Uschi Köhl leblos in der gemeinsamen Wohnung auffand. Die 70-Jährige war an einer Gehirnblutung verstorben. Genau in dieser Wohnung, aus der er nun ausziehen muss.

Neben den emotionalen Belastungen kämpft Michael seit Jahren auch mit massiven gesundheitlichen Problemen. Ein schwerer Skiunfall im Jahr 2003, bei dem er aus 25 Metern Höhe stürzte, führte zu heftigen Wirbel- und Knieverletzungen und gilt als Ausgangspunkt seiner späteren körperlichen Beschwerden. Auch eine beidseitige Lungenembolie im Jahr 2019 brachte ihn in Lebensgefahr und zog einen monatelangen Klinikaufenthalt nach sich. Zuletzt machte er Schlagzeilen mit seiner drastischen Gewichtsabnahme: Mit Hilfe der sogenannten Abnehmspritze verlor der Moderator über 90 Kilo, nachdem er zeitweise 195 Kilogramm wog und auf einen Rollator angewiesen war. Allerdings hatte die medikamentöse Behandlung auch einen hohen Preis: Michael verlor seinen Geschmackssinn komplett und entwickelte eine Aversion gegen Nahrungsmittel.

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Getty Images Michael Schanze, 2015

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Getty Images Michael Schanze und seine Partnerin Uschi Köhl im November 2021

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