Abnehmspritze: Michael Schanze hat fast 100 Kilo abgenommen

Michael Schanze (78) hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine beeindruckende Gewichtsreduktion hinter sich: Der Moderator, bekannt aus der Kultsendung "1, 2 oder 3", brachte einst 195 Kilogramm auf die Waage. Dank der Hilfe des Medikaments Tirzepatid hat er unglaubliche 93 Kilo verloren und wiegt jetzt nur noch 102 Kilogramm. Doch dieser Erfolg hat seinen Preis: "Der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist zu hoch", erklärte Michael gegenüber Bild. Durch die Spritze hat der Hobbykoch nicht nur seinen Geschmackssinn verloren, sondern empfindet nun sogar eine Abneigung gegen kohlenhydrathaltige Lebensmittel.

Die Umstellung fiel der TV-Legende nicht leicht, vor allem da ihm starke Rückenprobleme nahezu jede körperliche Aktivität unmöglich machen. Mit einer leicht reduzierten Medikamentendosierung versucht Michael, seinen Essensalltag wieder zu normalisieren, und zwingt sich inzwischen, auch Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Zusätzlich steht dem Moderator ein großer persönlicher Schritt bevor: Nach dem schweren Verlust seiner Partnerin Uschi, die 2024 an einer Hirnblutung verstarb, plant er einen Umzug in eine kleinere Wohnung. "Es tut schon weh, dass Uschi diese Entwicklung nicht mehr erlebt hat", gestand er.

Michael, der in wenigen Tagen sein Musical "Die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens" auf Deutschlandtour bringt, lässt sich von diesen schwierigen Erfahrungen nicht entmutigen. Schon in der Vergangenheit hatte er sich von gesundheitlichen Problemen nicht aufhalten lassen, nachdem er einst über Jahre hinweg mit einem Rollator unterwegs war. Der Moderator scheint trotz allem neue Kraft in der Herausforderung zu finden, seinem Leben eine positivere Wendung zu geben – und bleibt damit ein Kämpfer, der sowohl beruflich als auch privat nach vorne blickt.

Getty Images Michael Schanze im November 2024

Actionpress/ United Archives GmbH Moderator Michael Schanze

Future Image / ActionPress Michael Schanze und seine Partnerin Uschi Köhl

