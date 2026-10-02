Andrea Kiewel bleibt dem "ZDF-Fernsehgarten" 2027 erhalten

Der Mainzer Lerchenberg bekommt auch 2027 wieder seine Chefin zurück: Andrea Kiewel (61) wird den ZDF-Fernsehgarten in der kommenden Saison erneut moderieren. Damit bleibt die Kultblondine weiterhin das Gesicht der sonntäglichen Open-Air-Unterhaltung im ZDF. Der Sender bestätigte die Personalie auf Anfrage von Schlager.de mit knappen, aber überaus eindeutigen Worten: "Das ZDF freut sich auch im kommenden Jahr auf eine bunte und fröhliche 'Fernsehgarten'-Saison mit Andrea Kiewel." Der überraschend frühe Zeitpunkt dieser Zusage sorgt in der Branche durchaus für Erstaunen. Schließlich fällt die gewohnte ZDF-Silvestershow am Brandenburger Tor, die Kiwi zuletzt gemeinsam mit Johannes B Kerner (61) präsentierte, Ende 2026 ersatzlos aus. An seiner langjährigen TV-Ikone hält der Mainzer Sender beim sonntäglichen Quotengaranten aber fest – von einer unfreiwilligen Bildschirmpause kann beim "Fernsehgarten" also absolut keine Rede sein.

Die Absage der traditionellen Silvestersendung hatte im Vorfeld für wilde Spekulationen über Kiwis allgemeine Zukunft beim öffentlich-rechtlichen Sender gesorgt. Zusätzliche Einsparungen im Unterhaltungssektor sowie das überraschende Aus der ARD-Konkurrenz Immer wieder sonntags hinterließen bei Fans volkstümlicher Formate dicke Fragezeichen. Beim "ZDF-Fernsehgarten" setzt die Sendeanstalt nun jedoch konsequent auf bewährte Kontinuität. Die Moderatorin gehört seit über 25 Jahren fest zum Inventar des Formats und ist für Millionen Zuschauer schlicht nicht mehr aus der Sendung wegzudenken. Auch die Quoten sprechen eine deutliche Sprache für das Festhalten an der Berlinerin: Laut Schlager.de erreicht der TV-Klassiker regelmäßig hervorragende Marktanteile von über 18 Prozent.

Erst Ende September hatte die Moderatorin das große Saisonfinale auf dem Lerchenberg über die Bühne gebracht – und das trotz eines sichtlich fiesen Infekts. Ihre hörbar nasale Stimme und wiederholte Hustenanfälle während der mehrstündigen Liveshow ließen keinen Zweifel daran, dass sie gesundheitlich extrem angeschlagen war. Doch nicht nur die Erkältung setzte der Moderatorin zu: Auch der Abschied in die lange Winterpause ging der Entertainerin spürbar nah, woraufhin am Ende der Ausgabe sogar einige Tränen flossen. Tatkräftige Unterstützung auf der Bühne erhielt sie an diesem emotionalen Tag von Janine Kunze (52), Lutz van der Horst (51) und Schlagersänger Vincent Gross (30), die sie unterstützend durch den Saisonabschluss begleiteten. Nach diesem tränenreichen Finale dürfen die Fans nun beruhigt aufatmen: Die Rückkehr der Moderatorin auf den Lerchenberg ist für das Frühjahr 2027 bereits fest eingeplant.

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Imago Andrea Kiewel jubelt im ZDF-Fernsehgarten beim Motto "Rock im Garten" in Mainz, 02.08.2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto "Gute Taten Garten" in Mainz, 13.09.2026