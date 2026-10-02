Vor Kate: Tom Cruise schwärmte auch für Prinzessin Diana

Tom Cruise (64) blickt aktuell nicht nur auf seinen neuen Film, sondern auch auf eine ganz besondere Begegnung aus der Vergangenheit zurück. Während seiner Europapromotour für "Digger" sprach der Hollywoodstar in der Sendung "20H30 Le Dimanche" über sein Treffen mit Prinzessin Diana (†36). 1992 lernte er die Royal bei der Londoner Premiere seines Abenteuerdramas "Far and Away" kennen. Begleitet wurde Tom damals von seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman (59), die gemeinsam mit ihm für den Film vor der Kamera gestanden hatte. An die verstorbene Prinzessin hat der Schauspieler bis heute positive Erinnerungen. "Sie war brillant und intelligent", erklärte er gegenüber dem französischen Sender. Dabei verglich er Diana auch mit ihrem Sohn Prinz William (44) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44). "Sie war wie William und Kate: zugänglich und unkompliziert", schwärmte Tom von der Mutter der beiden Prinzen.

Die Begegnung mit Diana hinterließ bei dem Schauspieler offenbar einen bleibenden Eindruck. "Es war ein Glück, sie kennenzulernen und Zeit mit ihr zu verbringen", erinnerte sich Tom im Gespräch. Doch die Verbindung zu Lady Di beschränkte sich nicht auf die Filmpremiere im Jahr 1992. Nach ihrem Tod am 31. August 1997 reiste der Hollywoodstar gemeinsam mit Nicole nach London, um der Prinzessin die letzte Ehre zu erweisen. Am 6. September nahm das damalige Ehepaar an der Trauerfeier in der Westminster Abbey teil. Zu den prominenten Gästen gehörten seinerzeit auch Regisseur Steven Spielberg (79) sowie die Schauspieler Tom Hanks (70) und Tom Conti. William war damals gerade einmal 15 Jahre alt, während Tom selbst 35 Jahre alt war.

Anlass für Toms Erinnerungen war sein jüngstes Wiedersehen mit William und Kate. Bei der Weltpremiere von "Digger" in London nahm der Schauspieler die Hand der Prinzessin und bot ihr beim Treppensteigen seine Hilfe an. Unbekannt ist ihm das royale Paar ohnehin nicht: Bereits 2022 trafen die drei bei der Premiere von Top Gun: Maverick aufeinander, als William und Kate noch die Titel Herzog und Herzogin von Cambridge trugen. Auch bei der anschließenden Hollywoodpremiere von "Digger" schwärmte Tom von den beiden. Er lobte Kates Humor und Intelligenz, zeigte sich von der Ausstrahlung und Eleganz des Ehepaares beeindruckt und fand auch für das Kleid der Prinzessin anerkennende Worte. William machte er außerdem augenzwinkernd ein Kompliment für dessen Partnerwahl.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Prinzessin Diana

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Getty Images Ankunft von Tom Cruise und anderen Gästen zur Beerdigung von Diana, Princess of Wales in Westminster Abbey

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Getty Images Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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