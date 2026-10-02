Das ist der Grund für Taylor Swifts Artist-Director-Ehrung

Bei den MTV Video Music Awards wurde in diesem Jahr erstmals der brandneue Artist Director Honor vergeben – und die Auszeichnung ging an Taylor Swift (36). Warum die Wahl ausgerechnet auf die Popsängerin fiel, erklärt VMA-Produzent Toffler nun in einem Interview mit Rolling Stone. Demnach hätten sich MTV-Mitarbeiter, Produzenten und das gesamte Produktionsteam gemeinsam ihr Werk und ihre künstlerische Entwicklung angeschaut. Ausschlaggebend seien ihr Einsatz vor und hinter der Kamera gewesen, ihre Arbeit in ganz unterschiedlichen Musikgenres und vor allem ihr Einfluss auf das Format Musikvideo.

Toffler findet lobende Worte für Taylor. "Sie nimmt diese Arbeit in allen Aspekten dieser Videos sehr ernst. Sie sind ohne Zweifel Kurzfilme", betont der Produzent gegenüber dem Magazin. Und weiter: "Sie macht außergewöhnliche Videos, deshalb fanden wir, dass dies der richtige Zeitpunkt wäre, sie dafür zu ehren." Die Entscheidung sei zunächst intern im Produktionsteam gefallen, erst danach habe man sich an die Musikerin und ihr Team gewandt, schildert Toffler weiter. Er zeigt sich erfreut darüber, dass die Ehrung am Ende tatsächlich zustande kam.

Taylor selbst nutzte ihre Dankesrede, um auf ihre langjährige Regiearbeit zurückzublicken: In rund 20 Jahren wirkte sie an 60 Musikvideos mit, bei 18 davon schrieb und inszenierte sie selbst. "Ich muss euch allerdings sagen, der Hauptgrund, weshalb ich es so sehr liebe, Musikvideos zu schreiben und Regie zu führen, ist, dass ihr, die Fans, es so unterhaltsam macht", erklärte die Sängerin auf der Bühne. Dass die Anhänger ihre Bedeutung für das Medium teilen, zeigte sich aus Sicht des Produzenten noch am selben Abend: Ihr Clip zu "The Fate of Ophelia" gewann zusätzlich den Preis für das Video des Jahres.

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Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den MTV VMAs 2026 im Peacock Theater die Artist Director Honors entgegen

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Getty Images Taylor Swift mit ihrem "Video of the Year"-Award von Snoop Dogg bei den MTV VMAs 2026