Pascal Kappés ist gut mit Henning: Anne findet klare Worte

Zwischen Pascal Kappés (36) und Henning Merten (36) scheint trotz ihrer besonderen Familienkonstellation kein böses Blut zu fließen. In einer Instagram-Fragerunde äußerte sich der Realitystar zuletzt ausschließlich positiv über den Partner seiner Ex Denise Merten (36). Henning übernimmt im Alltag eine Vaterrolle für Ben, den gemeinsamen Sohn von Pascal und Denise, während Pascal den Jungen gelegentlich besucht. Einige User im Netz vermuten allerdings, dass Pascal, Henning und Denise ihr harmonisches Verhältnis derzeit ganz bewusst in den Vordergrund rücken. Hintergrund dieser Mutmaßungen ist der anhaltende Streit zwischen Anne Wünsche (35) und ihrem Ex Henning sowie dessen Partnerin Denise. Im Promiflash-Interview reagiert Anne nun mit deutlichen Vorwürfen – vor allem in Richtung Denise. "Denise ist sehr berechnend und es würde sehr gut zu ihr passen. Ich weiß es aber natürlich nicht", erklärt die Influencerin. Ob es sich tatsächlich um eine geplante Inszenierung handelt, bleibt damit offen.

Dass sie keine Gewissheit darüber hat, ob hinter den freundlichen Worten tatsächlich ein Plan steckt, betont Anne ausdrücklich. Dennoch zeichnet die Influencerin von Denise ein ausgesprochen negatives Bild. Gegenüber Promiflash behauptet sie: "Ich weiß, wie die beiden in Wirklichkeit ticken und was Denise für ein Biest ist. Öffentlich wollte sie aber schon immer ein schönes Bild haben und gemocht werden." Den konkreten Instagram-Beitrag, in dem es um Pascals positive Einschätzung von Hennings Vaterrolle ging, habe Anne nach eigenen Angaben zwar beim Scrollen entdeckt, jedoch gar nicht gelesen. Ihre Kritik an Denise überträgt sie allerdings nicht grundsätzlich auf Hennings Umgang mit Ben. Trotz des öffentlich ausgetragenen Konflikts mit ihrem Ex räumt Anne ein, dass Henning für den Jungen eine gute Vaterfigur sei. An den väterlichen Qualitäten ihres Ex zweifelt die dreifache Mutter trotz des Streits grundsätzlich nicht. Ihre Anschuldigungen beziehen sich vielmehr auf Denises Auftreten in der Öffentlichkeit und auf Hennings Verhältnis zu seiner eigenen Tochter.

Anne und Henning haben eine gemeinsame leibliche Tochter. Nach ihrer Trennung entwickelte sich zwischen Anne auf der einen Seite sowie Henning und Denise auf der anderen Seite ein öffentlicher Streit. Während Anne ihrem Ex seine Vaterqualitäten nicht generell abspricht, wirft sie ihm vor, seine Verantwortung ungleich verteilt zu haben. Im Promiflash-Interview erklärt sie: "Er war immer ein guter Vater. Es ist nur traurig, dass er in den ersten Jahren mehr für Ben als für seine leibliche Tochter da war." Noch deutlicher wird Anne beim Umgang mit dem gemeinsamen Kind. Sie behauptet: "Denn die hat er leider nach der Trennung immer im Stich gelassen und viel zu oft hinter Ben gestellt." Bens leibliche Eltern sind Pascal und Denise, Henning zieht den Jungen als Partner der Realitybekanntheit mit groß. Trotz dieser besonderen Familienkonstellation findet Pascal öffentlich anerkennende Worte für den Musiker.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / henningmerten Henning und Denise Merten, Juli 2026

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Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, März 2026