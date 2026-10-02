Krebsvorstufe: Schwangerschaft traf Nasrin Rapp unerwartet

Nasrin Eileen Rapp und ihr Partner Josh Stodel erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einer Fragerunde auf Instagram gab die werdende Mutter nun überraschend persönliche Einblicke in die Zeit vor ihrer Schwangerschaft. Ein Fan wollte wissen, ob die beiden selbst überrascht gewesen seien, dass es so schnell geklappt habe. Nasrins Antwort fiel eindeutig aus: "Ja!" Anschließend sprach sie erstmals öffentlich über einen medizinischen Hintergrund, der sie lange beschäftigt hatte. 2020 musste sie sich aufgrund einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs einem Eingriff unterziehen. "Gott sei Dank konnte das alles gut behoben werden, aber wir sind beide aufgrund dessen davon ausgegangen, dass es bei uns eventuell einfach etwas länger dauern wird, bis es klappt", erklärte sie. Doch es kam anders: Bereits beim zweiten Versuch wurde Nasrin schwanger.

Warum sie ihre Krankheitsgeschichte bislang für sich behalten hatte, erklärte sie ebenfalls. "Ich habe das nie offen erzählt, weil ich innerlich Angst hatte, dass, wenn ich es ausspreche, es nicht klappt. Aber... das Universum hat uns anderes bewiesen", schilderte sie. Umso größer war die Überraschung, als der Schwangerschaftstest tatsächlich positiv ausfiel. Der Moment löste bei dem Paar zunächst ein Wechselbad der Gefühle aus. "Aufgrund dieser Gebärmutterthematik waren wir natürlich erst mal geschockt, dass es doch so schnell ging! Haben null damit gerechnet. Aber ich sage euch, in dem Moment kamen 20 Emotionen auf einmal zusammen. Vor allem Freude, aber natürlich auch kurz Angst: Schaffen wir das alles?", erinnerte sich die Temptation Island-Bekanntheit. Nachdem sie die Nachricht einige Stunden verarbeitet hatten, sprachen Nasrin und Josh am Abend offen über ihre Gefühle und konnten sich gegenseitig die Unsicherheiten nehmen. Bis heute beschreibt sie den Tag als wunderschön und unvergesslich.

Einem größeren Publikum wurden Nasrin und Josh als Paar in der Realityshow Bad Boyfriends bekannt. Dort hatte Josh noch Zweifel daran geäußert, ob er den Kinderwunsch seiner Partnerin teilt. Nach den Dreharbeiten erklärte Nasrin gegenüber Promiflash allerdings, dass sich in ihrer Beziehung einiges verändert habe. Das Paar begann, aktiv auf eine Schwangerschaft hinzuarbeiten. Als Nasrin schon wenige Wochen später erste Symptome bemerkte, habe Josh sofort ein gutes Gefühl gehabt und sie ermutigt, einen Schwangerschaftstest zu kaufen. "Wir waren total überwältigt, glücklich, aber auch nervös", erzählte Nasrin. Mit ihren neuen Einblicken schildert Nasrin nun noch einmal, wie emotional der positive Schwangerschaftstest für sie und Josh tatsächlich war. Aus der anfänglichen Überforderung und der kurzen Sorge, ob sie der neuen Situation gewachsen sein würden, wurde nach ihrem offenen Gespräch schnell große Vorfreude auf ihren Nachwuchs.

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin Rapp, August 2026

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp, September 2026