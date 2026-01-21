Staatsanwalt vergleicht Timothy Busfield mit Larry Nassar

Bei der Anhörung zum Fall Timothy Busfield (68) in New Mexico am Dienstag, dem 20. Januar, zog ein Staatsanwalt einen schockierenden Vergleich: In seinem Plädoyer verwies er auf Larry Nassar (62), den berüchtigten Serien-Sexualstraftäter und ehemaligen Teamarzt des US-amerikanischen Turn-Nationalteams. Er argumentierte, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass Timothy die mutmaßlichen Taten begangen habe, selbst wenn er nie alleine mit den beiden jugendlichen Schauspielern gewesen sei, die ihn beschuldigen. "Wir wissen das aus bekannten Fällen wie dem von Larry Nassar, der Kinder sogar in Anwesenheit ihrer Eltern missbrauchte", erklärte der Staatsanwalt.

Die Vorwürfe gegen Timothy, bekannt als Schauspieler und Regisseur, betreffen seine Arbeit an der Serie "The Cleaning Lady" und sollen sich zwischen 2022 und 2024 ereignet haben. Nachdem ein Haftbefehl gegen ihn ergangen war, stellte er sich am 13. Januar der Polizei. Laut TMZ betonte Timothy, dass die Anschuldigungen jeder Grundlage entbehrten. "Ich werde mich diesen Lügen stellen", erklärte er. Bei der jüngsten Gerichtsverhandlung entschied der Richter, Timothy unter strengen Auflagen freizulassen. So darf er keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern suchen, keine Schusswaffen besitzen und muss bei allen zukünftigen Anhörungen erscheinen.

Larrys Fall, der zur Verurteilung wegen hunderter sexueller Übergriffe geführt hatte, bleibt eines der bekanntesten Beispiele für institutionelles Versagen im Umgang mit Missbrauch. Larry nutzte seine Rolle beim Turn-Team, um über viele Jahre hinweg Athletinnen – teils vor Zeugen – zu missbrauchen. Im Gefängnis wurde der Mediziner bereits mehrfach von Mithäftlingen angegriffen und schwer verletzt. Im Gegensatz zu ihm bestreitet Timothy sämtliche Anschuldigungen vehement. Der dreifache Vater steht nun vor einer schwierigen gerichtlichen Auseinandersetzung, die sein Leben nachhaltig beeinflussen könnte. Seine nächste Anhörung ist noch nicht terminiert.

