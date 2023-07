Arzt Larry Nassar wurde wieder im Gefängnis angegriffen

Der ehemalige Arzt Larry Nassar (59) wurde im Januar 2018 zu 175 Jahren Haft verurteilt. Unter dem Vorwand von medizinischen Behandlungen soll er junge Frauen jahrelang sexuell missbraucht haben. Die Olympiastars wie Alexandra Raisman (29), McKayla Maroney (27) und auch Simone Biles (26) sagten gegen den Arzt aus. Im Jahr 2018 wurde er von Mitinsassen angegriffen – überlebte den Vorfall jedoch. Jetzt wurde Larry erneut attackiert!

Wie unter anderem People berichtet, griff ein Häftling den 59-Jährigen an. Sie sollen sich die Wimbledon Championships angesehen haben, als Larry wohl ein Kommentar abgab: "Ich wünschte, es würden Mädchen spielen." Daraufhin attackierte eine Mitinsasse ihn und stach sechsmal auf ihn ein – er verletzte ihn am Nacken, im Rücken und in der Brust. Andere Häftlinge sollen ihn dann gestoppt haben.

Larrys Zustand soll jedoch stabil sein – aber eine kollabierte Lunge haben. Schon vor seiner Inhaftierung war der ehemalige Arzt im Gerichtssaal attackiert worden. Ein Vater einer seiner Opfer ging auf ihn los. Auch die Richterin versteckte ihre Abneigung während der Urteilsverkündung gegenüber ihm nicht: "Ich habe gerade ihr Todesurteil unterschrieben. Sie haben es nicht verdient, jemals wieder das Gefängnis zu verlassen."

