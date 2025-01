Gypsy Rose Blanchard feiert die Geburt ihrer Tochter Aurora

Gypsy Rose Blanchard (33) ist erstmals Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner Ken Urker begrüßte sie am 28. Dezember ihre Tochter Aurora Raina Urker. Das glückliche Paar gab die Nachricht mit einem Foto aus dem Krankenhaus bekannt, das Ken via Instagram teilte. "Wir beginnen 2025 mit dem größten Geschenk aller Zeiten", schrieb Ken zu der Aufnahme, die zeigt, wie beide liebevoll auf ihr Neugeborenes blicken. Besonders symbolisch: Aurora wurde genau an dem Tag geboren, der sich als erster Jahrestag von Gypsys Entlassung aus dem Gefängnis markiert.

Die Geburt von Aurora ist ein weiterer Meilenstein im bewegten Leben von Gypsy und Ken. Das Paar, dessen Beziehung nach einer längeren Trennung wieder aufgeflammt war, zeigte sich in den vergangenen Monaten oft gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Schwangerschaft wurde erstmals im Juli mit einem emotionalen YouTube-Video enthüllt – und bei einer Gender-Reveal-Party im August schenkte Gypsy ihrem Partner symbolisch einen Promise-Ring. Der Name der Tochter hat eine besondere Bedeutung, wie die 33-Jährige verriet: Beide teilten eine Begeisterung für die Nordlichter und hatten Jahre zuvor unabhängig voneinander Aurora als Wunschnamen für ein zukünftiges Kind ausgewählt.

Das Leben von Gypsy war geprägt von Dramen, Tragödien und einem außergewöhnlichen Neuanfang. Bekannt wurde sie durch die grausamen Taten ihrer Mutter Dee Dee Blanchard, die sie jahrelang durch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gesundheitlich und mental manipulierte. Nach dem Mord an ihrer Mutter verbrachte Gypsy acht Jahre im Gefängnis, wo sie auch Ken kennenlernte. Der Weg zu ihrem aktuellen Glück war alles andere als geradlinig. Trotz der schwierigen Vergangenheit scheint die kleine Familie nun einen Neustart zu wagen. "Wir werden viel Familienzeit haben", verkündete sie im Netz – und plant bereits eine erste Reise, sobald sie ihre rechtlichen Auflagen vollständig erfüllt hat.

