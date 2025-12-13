Rückfall: Dana Feist berichtet von erneuter Migräneattacke

Dana Feist hat in ihrer Instagram-Story von einer erneuten Migräneattacke berichtet. "Ich bin rückfällig geworden. Ich hatte einfach wieder eine Migräneattacke. Ich bin morgens aufgestanden, hatte wieder diese einseitigen Kopfschmerzen – und dieses Bohren im Auge", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit sichtlich besorgt. Besonders beunruhigend sei für sie gewesen, dass sie diesmal starke Übelkeit verspürt habe und sich sogar übergeben musste – ein Symptom, das sie zuvor nicht in Zusammenhang mit ihrer Migräne erlebt hatte.

Nach eigenen Angaben blieb Dana seit dem Absetzen ihrer östrogenhaltigen Pille vor sechs Monaten komplett beschwerdefrei. Dass nun eine neue Attacke auftrat, macht ihr große Sorgen. In ihrer Story sprach sie offen über ihre Ängste: "Ich habe jetzt richtig Angst, dass das wieder von vorne anfängt." Gleichzeitig versuchte Dana, sich zu beruhigen, indem sie erklärte, dass laut einer Rückmeldung von ChatGPT ein möglicher Triggerpunkt verantwortlich sein könnte und es sich um eine einmalige Episode handeln könnte.

Bereits vor einigen Wochen hatte Dana in ihrer Instagram-Story klargemacht, dass es in ihrer Beziehung mit Wilson Coenen feste Social-Media-Regeln gibt. "Es werden keine Frauenbilder geliket", stellte sie damals unmissverständlich klar. Für die Influencerin sei das ein absolutes Muss. Einzige Ausnahmen: Fotos von Freundinnen – aber nur, wenn Wilson diese auch wirklich gut kenne. Manche ihrer Follower hielten solche Regeln für übertrieben und nannten das sogar "Princess Treatment". Doch für die ehemalige Love Island-Kandidatin war das unverständlich. Ihr war wichtig, ganz klare Grenzen zu setzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen im November 2025

Anzeige