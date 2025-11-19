Würde Dana Feist mit Wilson zu "Temptation Island" gehen?

Die aktuelle Staffel von Temptation Island V.I.P. ist im Moment in aller Munde. Auch Dana Feist verfolgt die Folgen gespannt – und reagiert auch auf die Frage eines Instagram-Fans, ob sie sich vorstellen könnte, mit ihrem Freund Wilson Coenen selbst daran teilzunehmen. "Ich vertraue Wilson wirklich zu 100 Prozent, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen", betont sie, fügt aber hinzu: "Meine Psyche ist lowkey nicht gemacht für so ein Format." Das sei die Folge ihrer vergangenen Beziehung und Dana befürchte, dass aus dem Zusammenhang gerissene Szenen sie doch sehr belasten könnten.

Ein größeres Problem sehe die Reality-TV-Darstellerin jedoch in einem anderen Aspekt. "Der noch größere Punkt für mich ist aber: Nach dem Dreh muss man die Beziehung sechs bis sieben Monate komplett geheim halten. Man darf sich nicht zusammen zeigen, nichts unternehmen, nichts posten, nichts andeuten. Und ganz ehrlich, darauf habe ich absolut keine Lust", erklärt Dana. Etwas völlig anderes wäre es für sie, wenn die Staffel bereits ein bis zwei Monate nach den Dreharbeiten ausgestrahlt würde. "Wenn es so wäre, wären wir vielleicht dieses Jahr eventuell dabei gewesen", deutet sie an.

In Sachen Realityshows sind sowohl die ehemalige Soldatin als auch ihr Partner echte Profis. Dana begann ihre TV-Karriere im Jahr 2019 bei Love Island. Wilson hingegen gab 2023 bei Are You The One? sein Reality-Debüt. In der vergangenen Staffel von Germany Shore sah man sie sogar gemeinsam in einem Format – ihre Beziehung machten sie im Februar 2025 offiziell.

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen im November 2025

IMAGO / BOBO Dana Feist und Wilson Coenen, Oktober 2025

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist