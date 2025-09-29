Zukunftspläne: Dana Feist und Wilson wollen auswandern

Dana Feist und Wilson Coenen haben große Zukunftspläne! Das Reality-TV-Traumpaar, das seit Februar 2025 offiziell zusammen ist, scheint unzertrennlich. Auf Social Media teilen die beiden regelmäßig Einblicke in ihre glückliche Beziehung und versprühen pure Harmonie. Nun hat Dana in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram eine überraschende Nachricht verraten: "Wir haben vor, irgendwann auszuwandern." Auf die Frage nach dem Warum ließ sie kein gutes Haar an ihrer aktuellen Umgebung: "Keine Lust mehr auf dieses komische Wetter, schlecht gelaunte Menschen und zu hohe Steuern."

Nähere Details zu ihren Plänen gab Dana im Zuge der Fragerunde noch nicht preis. Es macht aber den Anschein, als wolle das Paar nichts überstürzen. Bei einem anderen gemeinsamen nächsten Schritt hingegen hat die Beauty schon konkrete Vorstellungen. "Wenn alles weiterhin so schön zwischen uns bleibt, dann will ich auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren schwanger werden", verriet die ehemalige Soldatin bereits vor einigen Monaten ihren Fans auf Social Media.

Auch Wilson hatte bereits zuvor in einem RTL-Interview betont, wie glücklich er mit Dana sei und dass er sich eine feste, gemeinsame Zukunft mit ihr ausmalen kann. Schon der Gedanke an gemeinsame Pläne wie ein Zusammenziehen und möglicherweise eine Familiengründung scheint in ihrem Leben eine Rolle zu spielen. Für Wilson, der sich durch Dana "angekommen" fühlt, könnte das Abenteuer Auswandern eine aufregende Ergänzung zu ihrer Liebesgeschichte sein. Mit ihrer offenen, nahbaren Art begeistern die beiden nicht nur ihre Fans, sondern zeigen auch, dass sie bereit sind, gemeinsam mutige Schritte in die Zukunft zu gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen, 2025