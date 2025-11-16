Bilder von anderen Frauen liken? Ein No-Go für Dana Feist

In der Beziehung von Dana Feist und Wilson Coenen scheint es feste Regeln zu geben. Die ehemalige Love Island-Kandidatin macht nun in ihrer Instagram-Story klar, welches Verhalten für sie absoluter Standard ist. "Es werden keine Frauenbilder geliked", betont sie und lässt dabei keinen Raum für Diskussion. Dass manche ihrer Fans das in einer Umfrage als "Princess Treatment" bezeichneten, macht sie fassungslos.

Ein paar Ausnahmen für sein Like-Verhalten auf Social Media räumt die ehemalige Soldatin ihrem Partner dann aber doch noch ein. Der Tätowierer dürfe Fotos des weiblichen Geschlechts liken, wenn es eine Freundin von Dana ist, eine gemeinsame Freundin oder eine Freundin von ihm, die Dana aber sehr gut kennen muss. Alles andere sei ein absolutes No-Go für die Oldenburgerin.

Was für manche Außenstehende eventuell ziemlich drastisch klingen mag, scheint für Dana und Wilson aber super zu funktionieren. Die beiden Influencer machten im Februar 2025 ihre Beziehung offiziell, seitdem schweben sie auf Wolke sieben. Die Reality-TV-Darsteller planen auch schon ihre gemeinsame Zukunft. "Wir haben vor, irgendwann auszuwandern", verrieten sie in einer früheren Frage-Antwort-Runde auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist