Vicky-Drama: Gigi Birofios Ex Dana Feist meldet sich zu Wort

Das Drama um Luigi "Gigi" Birofio (26) und seine Ex-Freundinnen zieht weiter Kreise. Vicky, die ehemalige Partnerin des Realitystars, erhebt schwerwiegende Anschuldigungen gegen ihn. Auf Instagram behauptete sie, von Gigi belogen, betrogen und sogar bedroht worden zu sein. Ihre öffentlichen Aussagen haben eine Welle von Reaktionen ausgelöst – und nun meldet sich auch Dana Feist, ebenfalls eine Ex-Freundin von Gigi: "Da die Frage jetzt sehr oft kam: Es war irgendwo vorhersehbar, wie es enden wird, weil sich solche Menschen einfach nicht ändern werden. Sie tut mir nur leid."

Dana, die sich nach der Trennung von Gigi zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kommentierte die Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner nicht weiter. Ihre knappen Aussagen legen jedoch nahe, dass sie ähnliche Erfahrungen mit dem Reality-TV-Star gemacht haben könnte. Anders als seine Ex Dana nahm Gigi bisher nicht öffentlich Stellung zu den jüngsten Vorwürfen. Auch ein tränenüberströmtes Video von Vicky, in dem sie von einer Schwangerschaft spricht, ließ der Realitystar bisher unkommentiert.

Gigi Birofio, bekannt durch seine Teilnahme an diversen Reality-Formaten, ist kein Unbekannter in Sachen öffentlich ausgetragener Beziehungsdramen. Bald wird er in dem neuen Format Der Promihof mit von der Partie sein – und Fans sind sich sicher: Gigi wird Sex haben! In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags hieß es unter anderem: "Da wird's rappeln im Heu." Während noch nicht klar ist, ob der Influencer tatsächlich mit einer der Reality-Ladys intim wird, steht zumindest fest, dass zwei seiner Mitstreiter Sex hatten: Tim Kühnel und Emma Fernlund (24).

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

Joyn Gigi Birogio bei "Der Promihof"