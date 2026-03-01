"A Knight of the Seven Kingdoms" verrät Targaryen-Geheimnis

In der dritten Folge von "A Knight of the Seven Kingdoms" wurde ein Geheimnis gelüftet, das die Serie in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Der Knappe Egg, gespielt von Dexter Sol Ansell (11), gab sich am Ende der Episode "Der Knappe" als Aegon Targaryen zu erkennen – ein Mitglied der Königsfamilie, das als verschwunden galt. Bislang begleiteten die Zuschauer Egg und seinen Ritter Ser Duncan den Großen, gespielt von Peter Claffey (29), als mittellose Außenseiter, die sich beim Turnier in Aschfurt einen Namen machen wollen. Die Enthüllung verändert nun die gesamte Wahrnehmung der Geschichte.

Bereits im Verlauf der Folge gab es Hinweise auf Eggs wahre Identität. Eine Wahrsagerin prophezeite dem jungen Knappen eine Zukunft auf dem Eisernen Thron, was aufmerksame Zuschauer hätte stutzig machen können. Die große Wendung kam jedoch erst zum Ende der Episode, als sich Egg als einer der verschwundenen Targaryen-Söhne offenbarte. Auf IMDb erhielt die Folge von den begeisterten Fans beeindruckende 9,1 von 10 Sternen. Die Reaktionen zeigen, wie gut die Enthüllung bei der Zuschauerschaft ankam, obwohl die Geschichte des Heckenritters bisher wenig mit den Machtintrigen am Königshof zu tun hatte.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die fünfte Folge "In the Name of the Mother" für Schlagzeilen gesorgt und die Game of Thrones-Fans schwärmten damals in den sozialen Netzwerken von dem epischen Turnier in Aschfurt. Die emotionale Tiefe der Kampfszenen und besonders Baelors tragischer Tod bewegten das Publikum. Die Folge erreichte auf IMDb einen sensationellen Wert von 9,9 Punkten. Das Portal Rotten Tomatoes bestätigte den Hype und zeigte eine Zustimmungsrate von 95 Prozent an. Die starken Charaktere und das temporeiche Erzählen galten schon damals als das neue Markenzeichen der Spin-off-Serie.

Anzeige Anzeige

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

Anzeige Anzeige

HBO / Steffan Hill Plakat zu "A Knight of the Seven Kingdoms"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dexter Sol Ansell bei der Weltpremiere von "A Knight Of The Seven Kingdoms" im Zoo Palast in Berlin