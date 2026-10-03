Darum sind Datingshows eigentlich nichts für Eva Benetatou

Eva Benetatou (34) sucht aktuell bei Love Island VIP nach der großen Liebe – dabei sind Datingshows nach eigener Aussage eigentlich überhaupt nicht ihr Ding. Bereits in der aktuellen Folge der Kuppelshow hatte Eva gegenüber Jannik Kontalis (30) angedeutet, dass sie für solche Sendungen nicht gemacht sei. Beim Wiesntisch von RTLZWEI verrät die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash, woran das liegt: "Ich mache seit sieben Jahren Reality. Es ist eigentlich die einzige Datingshow, in die ich mich gewagt habe seit dem Bachelor. Beim Bachelor wusste man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Ich habe einfach mal gesagt: Kopf ausschalten und mal gucken, was das Herz macht, und einfach loslassen. Ich habe mich auch bewusst für 'Love Island VIP' entschieden."

Dass sie bei "Love Island VIP" dabei ist, hat für Eva einen bestimmten Grund. Die Show hat für sie nämlich einen besonderen Stellenwert, wie sie gegenüber Promiflash betonte: "Ich würde nicht in irgendein Format gehen, sondern für mich ist 'Love Island VIP' sehr wertig. Es war das einzige Format, von dem ich sagen würde: 'Okay, da mache ich mit.' Es sei denn, es ist Die Bachelorette und ich habe die Zügel in der Hand. Ich kann in einem Format nicht von rechts nach links hüpfen. Das bin ich nicht." In der Rolle der Rosenverteilerin hätte Eva selbst in der Hand, wen sie näher kennenlernen möchte.

In der Villa bandelt Eva mit Jannik an. Bei der Premiere der dritten Staffel von "Love Island VIP" verriet sie im Gespräch mit Promiflash, dass sie mit dem Ex von Yeliz Koc (32) schon vor den Dreharbeiten Kontakt hatte: "Jannik und ich haben uns schon vorher auf einem Event mal kennengelernt. Und es hat sich einfach so vertraut angefühlt. Und mein Weg hat mich einfach dahin gebracht. Also, es war einfach das Gefühl, weil wir auch viele Gemeinsamkeiten haben. Man hat gemeinsame Bekannte, man hat aber auch gemeinsam vielleicht Erfahrungen gemacht, was positive und negative Schlagzeilen macht. Und das macht schon was mit einem. Und vor allem die Gemeinsamkeit, dass er griechische Wurzeln hat und ich natürlich auch."

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Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Love Island VIP" 2026

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis

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