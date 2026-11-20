Ann-Kathrin Bendixen (26) alias Affe auf Bike hat an einem Flughafen einen echten Schreckmoment erlebt – und das gleich zweimal innerhalb nur eines Monats. Wie der Social-Media-Star seinen Followern in einem Instagram-Post berichtet, begann ihr Sichtfeld bei beiden Anfällen plötzlich stark zu flimmern. Auf dem rechten Auge habe sie kaum noch etwas sehen können. Kurz darauf wurden außerdem ihre rechte Körperseite und Teile ihres Gesichts taub. Zudem plagten sie heftiger Schwindel und Schwierigkeiten beim Sprechen. Die ungewohnten Beschwerden versetzten die 26-Jährige in große Angst. "Ich dachte wirklich, ich sterbe", beschreibt Ann-Kathrin den beängstigenden Moment. Nach rund einer Viertelstunde ließen die meisten Beschwerden jeweils wieder nach. Ann-Kathrin ließ sich daraufhin im Krankenhaus durchchecken. Dort bekam sie schließlich eine Erklärung für ihre Symptome: Die Ärzte diagnostizierten bei ihr Migräne mit Aura.

Für Ann-Kathrin waren es die ersten beiden Migräneanfälle ihres Lebens. Entsprechend groß war die Sorge: Bei beiden Vorfällen habe sie befürchtet, dass gerade etwas Ernstes mit ihr passiere und sie die Kontrolle über ihren eigenen Körper verliere. Typische, stark pochende Kopfschmerzen oder eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber Licht bemerkte die Reisebloggerin nicht. Stattdessen habe sie sich wie in einem Tunnel gefühlt und den Eindruck gehabt, komplett neben sich zu stehen. Ihre Furcht habe die Beschwerden zusätzlich verschlimmert. Beim zweiten Anfall versuchte sie deshalb ganz bewusst, Ruhe zu bewahren und nicht panisch zu werden. Dabei setzte sie auf vier konkrete Maßnahmen: Sie setzte sich zunächst hin und suchte sich einen sicheren Platz. Anschließend löste sie Kopfrechenaufgaben, rief eine Freundin an und hörte Musik. Zugleich konzentrierte sie sich ganz gezielt auf ihre Atmung, bis die akuten Symptome allmählich wieder abnahmen.

Bekannt wurde Ann-Kathrin als Reisebloggerin unter dem Namen Affe auf Bike. In den sozialen Medien lässt sie ihre Community üblicherweise an ihren Reisen und Abenteuern teilhaben. Einem größeren Publikum ist sie zudem durch ihre Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance bekannt. Dass eine Migräne neben heftigen, pochenden Kopfschmerzen auch Sehstörungen, Taubheitsgefühle, Schwindel oder Probleme beim Sprechen auslösen kann, war Ann-Kathrin vor ihrer Diagnose nach eigener Aussage nicht bewusst. Mit ihrem offenen Beitrag macht sie nun deutlich, wie unerwartet und beängstigend ihre ersten beiden Anfälle für sie waren. Unterkriegen lassen will sie sich von der belastenden Erfahrung aber nicht. "Ich denke einfach positiv darüber und rede mir die ganze Zeit ein, dass es das letzte Mal war", erklärt Ann-Kathrin abschließend auf Instagram.

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Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

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Imago Weltreisende und Autorin Ann-Kathrin Bendixen beim Fototermin zur NDR Talk Show in Hamburg-Lokstedt

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