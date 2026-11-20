Diese Promikombination hatte wohl kaum jemand auf dem Zettel: Katja Krasavice (30) verbrachte den Donnerstagabend mit keinen Geringeren als US-Model Amber Rose (43) und Rapper Ski Aggu (29). In ihrer Instagram-Story teilte die Musikerin einen Clip, in dem das ungleiche Trio vor einer dunklen Fotowand mit den Logos von Pegador und Puma posiert. Für den gemeinsamen Auftritt kombinierte Katja einen weißen Minirock samt offener weißer Kurzjacke mit einem knappen graubraunen Top und weißen Kniestrümpfen. Amber und Ski zeigten sich dagegen im Partnerlook in schwarz-weiß gestreiften Puma-Oberteilen – sie in schwarzer Lederhose, er in zerrissener Jeans. Zuvor hatte die Musikerin neue pikante OnlyFans-Inhalte und eine außergewöhnliche Kollaboration in Aussicht gestellt, Ort, Zeit und Details aber offengelassen.

Im weiteren Verlauf des Abends gewährte Katja ihren Followern noch mehr Einblicke in das Treffen. Zusätzliche Aufnahmen entstanden etwa in einem dunkel gehaltenen Innenraum, wo offenbar bei einer Art Aftershowparty ordentlich gefeiert wurde. Weitere Details zu einer möglichen Zusammenarbeit mit Amber Rose für OnlyFans lieferte die Social-Media-Bekanntheit vorerst allerdings nicht. Aus ihren Storys geht weder hervor, was Katja, Amber und Ski Aggu an diesem Abend genau trieben, noch ob der gemeinsame Auftritt mit einem neuen schlüpfrigen Videoprojekt verbunden ist.

Auf dem gemeinsamen Event trafen drei völlig unterschiedliche Karrieren aufeinander: Amber Rose wurde in den späten 2000er-Jahren als US-Model und Musikvideo-Darstellerin bekannt – unter anderem an der Seite von Kanye West (49) – und etablierte sich seither als Unternehmerin, TV-Persönlichkeit und Aktivistin. Ski Aggu wiederum zählt seit 2022 zu den erfolgreichsten deutschen Rappern, dessen Markenzeichen Vokuhila, Skibrille und elektronische Party-Beats mit Nummer-eins-Hits wie "Friesenjung" sind. Katja selbst startete einst auf YouTube, bevor sie sich mit provokanten Pop- und Rapalben an der Spitze der deutschen Charts, einem OnlyFans-Geschäft und TV-Auftritten eine Marke aufbaute. Entsprechend groß ist nun die Neugier bei vielen Fans, was diese drei so unterschiedlichen Welten zusammenführte.

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katjakrasavice Katja Krasavice mit US-Model Amber Rose und Rapper Ski Aggu, November 2026

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Imago Katja Krasavice bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" 2023 in Berlin

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