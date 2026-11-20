Zwischen Pete Davidson (33) und Sarah Jane Nader soll es seit einigen Monaten knistern – allerdings offenbar ganz ohne feste Verpflichtungen. Insider berichteten TMZ, der Comedian und die Schwester von Model Brooks Nader (29) würden sich weiterhin regelmäßig sehen und einander "locker daten". Exklusiv sei das Verhältnis demnach nicht, sodass beide auch andere Menschen treffen könnten. Aus dem Umfeld des Schauspielers kommen dagegen ganz andere Töne. Ihm nahestehende Quellen betonten gegenüber dem Portal, die beiden seien "nur Freunde". Neuen Zündstoff bekamen die Gerüchte durch einen Bericht von Deuxmoi. Demnach sollen Pete und der "Love Thy Nader"-Star am Mittwochabend zusammen in einem AMC-Kino im New Yorker East Village gesehen worden sein. Ob es sich dabei um ein Date oder lediglich einen freundschaftlichen Filmabend handelte, geht aus der Beobachtung nicht hervor.

Schon im August waren Pete und Sarah Jane gemeinsam in Brooklyn gesichtet worden. Ein Video, das damals von Deuxmoi verbreitet wurde, zeigte, wie sie eine Straße überquerten und anschließend in ein Auto stiegen. Offensichtliche Zärtlichkeiten oder andere romantische Gesten waren in dem kurzen Clip nicht zu erkennen. Pete hielt Sarah Jane lediglich die Autotür auf und setzte sich danach selbst ans Steuer. Als Brooks damals auf ein mögliches Verhältnis ihrer Schwester mit dem Schauspieler angesprochen wurde, reagierte sie mit einem Scherz: Sarah Jane interessiere sich neuerdings für Frauen. Ein großes Geheimnis lüftete das Model damit aber nicht. Sarah Jane lebt offen bisexuell und trat zudem bei Dancing with the Stars mit einer Frau als Tanzpartnerin auf. Auch diese bekannten Details lieferten somit keine klare Antwort darauf, ob zwischen Sarah Jane und Pete mehr als Freundschaft besteht.

Die erste Sichtung von Pete und Sarah Jane erfolgte nach seiner Trennung von Model Elsie Hewitt (30). Damals wirkte der Schauspieler wieder offen für neue Bekanntschaften. Doch schon bei dem Ausflug nach Brooklyn blieb unklar, wie eng die Verbindung der beiden tatsächlich ist. Die beiden verbrachten Zeit miteinander, tauschten vor den Kameras aber keine Küsse oder sonstigen eindeutigen Zärtlichkeiten aus. Auch die aktuellen Aussagen sorgen nicht für ein eindeutiges Bild. Während die TMZ-Informanten von unverbindlichen und nicht exklusiven Treffen sprechen, beschreibt Petes Umfeld die Verbindung weiterhin als rein freundschaftlich. Pete und Sarah Jane selbst haben sich bislang nicht öffentlich zu den Spekulationen über ihren Beziehungsstatus geäußert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards 2025, Rechts: Sarah Jane Nader bei der Sports Illustrated Show 2026

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Getty Images Pete Davidson bei der New Yorker Premiere von "How To Rob A Bank" im AMC Lincoln Square Theater

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