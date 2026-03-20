Matthias Schweighöfers klare Ansage zu Social Media für Kids

Matthias Schweighöfer (45), der internationale Erfolge feiert, mischt sich in die Debatte um das Thema Social Media für Kinder und Jugendliche ein. Der Schauspieler steht einem möglichen Verbot für Kinder in Deutschland grundsätzlich offen gegenüber und findet die Idee von Einschränkungen für die Jüngsten interessant, wie er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur betonte. Bei älteren Jugendlichen sieht der 45-Jährige die Sache allerdings deutlich komplizierter. Besonders die Generation, die während der Corona-Pandemie aufgewachsen ist, habe eine völlig andere Beziehung zur digitalen Welt entwickelt. Die Pandemie habe das Medienverhalten der Kinder nachhaltig geprägt, erklärte Matthias. "Seitdem das passiert ist, waren die Kinder damals in dieser digitalen Welt", so der Schauspieler.

Ein einfaches Zurück könne es deshalb nicht geben. "Ey, du kriegst jetzt ein Spielzeug – und jetzt nehme ich es dir einfach wieder weg", beschrieb er die Problematik. Dennoch sei es wichtig, über Maßnahmen wie Kindersicherungen nachzudenken. Während in Australien bereits ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt wurde, wird auch in Österreich und Deutschland über ähnliche Regeln diskutiert. In Deutschland sprechen sich CDU und SPD für klare Altersgrenzen aus. Matthias selbst hat bereits Konsequenzen gezogen und seinen Medienkonsum drastisch reduziert. "Ich habe alles runtergerechnet. Also wirklich maximal am Tag zehn Minuten auf etwas gucken, wo man mit Nachrichten influenced wird", verrät Matthias, der Komödien mittlerweile abgeschworen hat. Auf seinem Smartphone habe er sogar alle Apps gelöscht, die ihn ablenken könnten. "Es ist einfach eine wirklich unsichere Zeit."

Der bewusste Verzicht habe für ihn auch Vorteile und bringe ihm eine gewisse Leichtigkeit in einer Welt, die sich aktuell sehr wandle: "Es gibt mehr Freiheit fürs Jetzt", resümierte Matthias. Selbst wenn seine Kinder ihn darauf hinweisen, dass er nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sei, sei das für ihn ein fairer Preis. Der Schauspieler und Regisseur hat zwei Kinder aus seiner früheren Beziehung mit der Regieassistentin Ani Schromm, die 2019 endete. Seit Januar ist der "Army of Thieves"-Star mit der Schauspielerin Ruby O. Fee (30) verheiratet. Aktuell ist Matthias in der Serie "Vanished" zu sehen, in der er gemeinsam mit The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (40) auftritt. In der vierteiligen Produktion nimmt ein romantischer Trip in Frankreich eine düstere Wendung. Die Serie ist bereits in der ARD-Mediathek verfügbar und läuft auch im TV.

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Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

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Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Kaley Cuoco, 2025

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Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Schauspieler