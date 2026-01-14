Evanthia Benetatou bricht Schweigen zu Dennis Kessmeyers Tod

Evanthia Benetatou (33) hat kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp erstmals öffentlich über den plötzlichen Tod ihres Ex-Freundes Dennis Kessmeyer gesprochen. Der Unternehmer und Event-Organisator starb völlig unerwartet im Herbst 2025, wie im Oktober bekannt wurde. Gegenüber RTL erklärte Eva, wie sehr sie die Nachricht erschüttert habe: "Es hat mich wahnsinnig getroffen, weil es etwas war, womit ich niemals gerechnet habe. Ich dachte tatsächlich, dass er glücklich sei und auch sein Glück gefunden habe." Dabei erinnert sie sich an den Moment zurück, als sie von dem tragischen Verlust erfuhr: "Ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, dass er tot sei. Ich soll da nun hinfahren, und ich fragte nur: 'Nein, das kann nicht sein, wie soll das passiert sein?'"

Eva und Dennis waren bis Ende 2024 ein Paar und schienen bis dahin glücklich miteinander. Nach dem Ende ihrer Beziehung hatte Dennis im Mai 2025 eine neue Liebe bekannt gegeben, doch nur wenige Monate später endete sein Leben abrupt. Im Gespräch mit dem Sender thematisierte Eva auch, dass sie das Geschehene mithilfe von Freunden überprüfen ließ und anschließend von unbekannten Personen eingeschüchtert wurde. Sie erklärte: "Ich nenne keine Namen, weil ich diesen Menschen keine Plattform geben will." Die Erfahrung habe ihr die Augen geöffnet: "Alles war eine Fassade. Nach außen hin lachen sie uns an und innerlich sind sie völlig zerbrochen." Besonders beschäftigt sie der Gedanke, ob sie solche Anzeichen während ihrer gemeinsamen Zeit überhaupt hätte erkennen können.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Unternehmer hatten vor allem mit ihrer On-off-Beziehung für Schlagzeilen gesorgt. Nach ihrer Trennung Anfang 2024 folgte überraschend ein Liebescomeback, das sie im September stolz verkündeten. Doch das Glück hielt nicht lange. Bei der Weihnachtsparty von Kate Merlan (38) waren sie zwar beide anwesend, liefen aber getrennt über den roten Teppich. Auf Nachfragen von RTL zeigte sich Eva kühl: "Für mich hat es einfach nicht funktioniert und das war's." Sie machte deutlich, dass es ihr nach dem Aus gut geht und sie keinen weiteren Versuch wünscht. Auch Dennis äußerte sich damals zu dem gescheiterten Neustart: "Wir hatten zwei Anläufe. Wir haben's versucht, aber es hat leider nicht funktioniert."

Instagram / denniskessmeyer Eva Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

Imago Unternehmer Dennis Kessmeyer, 2025