Würde HadeB-Lina den Nachnamen von ihrem Daniel annehmen?

Lina und Daniel haben nach ihrem Jawort im Finale von Hochzeit auf den ersten Blick direkt über den vielleicht zweitgrößten Schritt einer Ehe gesprochen: den gemeinsamen Nachnamen. Im Gespräch mit Promiflash machten beide klar, wo sie stehen und wie sie planen. Die beiden erzählten, dass der Name vorerst bleibt, wie er ist, und dass das Zusammenziehen und der gemeinsame Alltag jetzt Vorrang haben. Das Paar will sich Zeit nehmen, bevor es diese formale Bindung besiegelt – und setzt auf Herz statt Hektik. Konkret schilderte die 26-Jährige, dass das Thema überraschend frisch auf dem Tisch lag: "Wir haben witzigerweise erst vor einigen Tagen darüber gesprochen. Wir haben uns gesagt, wir möchten erst mal unsere Beziehung festigen, um dann diesen großen Schritt zu wagen. Aber es wird irgendwann dazu kommen, dass ich wahrscheinlich seinen Namen annehme", sagte die Erzieherin.

Der 31-Jährige knüpfte daran an und betonte den Plan, zunächst die praktische Seite der Liebe anzugehen. "Wir müssen dann erst mal zusammenleben. Wir haben auch gesagt: 'Hey, wir behalten jetzt erst mal noch weiterhin unsere Nachnamen.' Und dann wird man sehen, wann man sich bereit dazu fühlt." Der Bildungsreferent schob nach, dass beide auf lange Sicht denken: "Wir verbringen unser Leben hoffentlich komplett miteinander – dann wird man auch irgendwann den Schritt gehen, den Nachnamen anzunehmen. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber der wird dann sicherlich kommen", so Daniel gegenüber Promiflash.

Nach der TV-Ausstrahlung fielen Lina und Daniel sichtlich Steine vom Herzen. Die Erzieherin brachte ihre Gefühle auf den Punkt: "Mir geht's wirklich sehr, sehr gut – jetzt auch zu wissen, dass die Ausstrahlung zu Ende ist und man endlich preisgeben kann, wie glücklich man zusammen ist, darüber freue ich mich auch sehr." Auch für den Bildungsreferenten war das Ende der Geheimhaltung eine Erleichterung. Besonders glücklich war er darüber, endlich seinen Ehering offen tragen zu dürfen: "Und dass man dann natürlich auch wieder seinen Ehering tragen darf, damit man zeigen kann: Hey, wir sind wirklich ein Paar, auch nach der Ausstrahlung. Ich glaube, das wird ganz, ganz hilfreich sein, dass wir da jetzt einfach auch eine normale Beziehung führen können und wir nicht mehr diese Geheimnistuerei machen müssen."

