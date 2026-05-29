"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläum für Daniel & Lina

Ein Jahr nach ihrem TV-Jawort ist es so weit: Daniel und Lina aus Hochzeit auf den ersten Blick zelebrieren ihren ersten Hochzeitstag – und zwar in Dänemark. Den Anlass markiert Daniel mit einem emotionalen Instagram-Post, in dem er das gemeinsame Jahr Revue passieren lässt und seinen Gefühlen freien Lauf lässt. "Heute vor einem Jahr haben wir Ja gesagt", schreibt der Realitystar und ergänzt: "Heute vor einem Jahr habe ich einen wundervollen Menschen kennengelernt." Die Liebesbotschaft richtet er direkt an Lina und an die Community, die die beiden seit der Sat.1-Show begleitet. Der Beitrag erschien am Morgen, denn Daniel verrät, dass er früh aufgestanden ist, um für seine Frau zu dekorieren – ein romantischer Auftakt für ihren besonderen Tag im Norden.

Im Post lässt Daniel die vergangenen Monate in kurzen Sätzen aufleben: Er habe sich vor zwölf Monaten nicht träumen lassen, was alles passieren könne, und fühle sich heute "vollständig". Außerdem beschreibt er den Start in den Ehrentag: "Heute war ich ausnahmsweise vor Lina wach und habe ein paar Kleinigkeiten dekoriert und vorbereitet. Sie hat sich sehr darüber gefreut", schreibt er auf Instagram. Zum Programm des Tages verrät er weiter: "Wir machen uns heute einen tollen 1. Hochzeitstag in Dänemark." Mit Herz- und Glitzer-Emojis unterstreicht der TV-Bekannte, wie viel ihm dieser Meilenstein bedeutet. Vor einem Jahr gaben Daniel und Lina sich im Rahmen des Datingexperiments das Ja-Wort – jetzt feiern sie das erste Kapitel ihrer Ehe in Dänemark.

Daniel und Lina lernten sich im Rahmen der Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen, bei der Paare einander erst am Altar zum ersten Mal begegnen. Die Kuppelshow, in der Experten versuchen, Menschen auf Basis wissenschaftlicher Methoden zusammenzubringen, läuft in Deutschland bereits seit 2015 und hat seitdem zahlreiche Paare hervorgebracht, die auch nach dem Ende der Dreharbeiten zusammengeblieben sind. Dass Daniel und Lina nun gemeinsam ihren ersten Hochzeitstag feiern, zeigt, dass ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte Bestand hat.

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Instagram / daniel_hadeb Lina und Daniel von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

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Joyn / Markus Hertrich Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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