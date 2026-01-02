Würden Lina und Daniel nach HadeB noch mal ins TV gehen?

Lina und Daniel haben sich in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick kennengelernt, vor laufenden Kameras geheiratet und ineinander verliebt – jetzt stellt sich die Frage, ob das TV-Traumpaar nach dem großen Finale noch einmal gemeinsam ins Fernsehen zurückkehren würde. Im Gespräch mit Promiflash reagiert das frisch verheiratete Duo erstaunlich zurückhaltend auf mögliche neue Show-Angebote. Während Fans schon über passende Formate spekulieren, machen die beiden deutlich, dass sie bei allem Rummel vor allem ihre Beziehung im Blick behalten wollen und Entscheidungen nur gemeinsam treffen möchten.

Vor allem Lina macht im Interview klar, dass sie das Experiment zwar als wunderschön erlebt hat, ihre Prioritäten aber nicht auf eine TV-Karriere ausgerichtet sind. "Also erst mal bin ich froh, dass es durch ist. Bei mir persönlich stand nie das Fernsehen im Fokus. Ich fand einfach nur das Experiment wirklich sehr spannend und wunderschön so", erklärt sie und betont, dass sie aktuell nicht plane, noch einmal bei einer Show mitzumachen. Ganz ausschließen möchte die Brünette die TV-Welt jedoch nicht: "Dementsprechend glaube ich aktuell nicht, dass ich noch mal ins Fernsehen gehen würde – aber man weiß ja nie, was kommt." Daniel klingt ähnlich entspannt. Für ihn sei entscheidend gewesen, durch das Format die große Liebe zu finden. "Da kommt's natürlich auch auf das Format an. Also, mir ging es darum, die Liebe zu finden – die habe ich gefunden", sagt der TV-Neuling. Neue Angebote würden sie in Ruhe prüfen: "Was auch immer kommen wird, da werden wir darüber reden, wie über alles und dann gemeinsam entscheiden."

Abseits der Zukunftsfrage zeigt sich, wie sehr die gemeinsame Reise die beiden zusammengeschweißt hat. Nach dem großen Finale genießen der frisch gebackene Ehemann und seine Frau den Alltag zu zweit, während sie sich an neue Momente im Rampenlicht gewöhnen. Bei Begegnungen auf der Straße erleben sie viel Zuspruch. Online wiederum haben sie gelernt, auch mit negativen Reaktionen gelassen umzugehen. In ihrem privaten Umfeld setzen die beiden vor allem auf Rückzug, gemeinsame Zeit und offene Gespräche, um trotz Trubel weiter zusammenzuwachsen. Genau diese Balance wirkt wie ihr Kompass, wenn es um alles geht, was nach "Hochzeit auf den ersten Blick" kommen könnte.

Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn / Markus Hertrich Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

