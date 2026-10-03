Kanye West gibt Tausende für Pokémon-Karten seiner Kids aus

Kanye West (49) hat seinen vier Kindern North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) einen ganz besonderen Abend ermöglicht. An einem Mittwochabend ging es für die Familie zum Shoppen in den Sammelkartenladen LA Sports Cards in Burbank – und das ganz ohne weitere Kundschaft. Wie Page Six berichtet, wurde der Laden extra für den Rapper und seinen Nachwuchs geschlossen, damit die fünf ungestört stöbern konnten. Günstig war der Ausflug offenbar nicht: Laut einem Insider gab Kanye bei dem privaten Einkauf mehrere Tausend Dollar für Pokémon-Sammelkarten aus. Wie sehr sich die Kinder über ihre neuen Schätze freuten, zeigte sich direkt vor Ort. Mit dem Öffnen wollten sie nämlich nicht lange warten. "Sie waren völlig aus dem Häuschen, als sie die Päckchen öffneten", schilderte die Quelle gegenüber dem Portal.

Einen Tag nach dem Besuch meldete sich auch der Laden selbst und veröffentlichte mehrere Fotos seines prominenten Kunden. Darauf ist der Musiker komplett in Schwarz gekleidet zu sehen, wie er mit verschränkten Armen neben den Mitarbeitern posiert. "Es ist immer eine Freude, dich bei uns zu haben. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist!", hieß es dazu auf dem Instagram-Account von LA Sports Cards, wie Page Six berichtet. Kanye scheint dort tatsächlich häufiger vorbeizuschauen: Bereits im Mai war er gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Psalm in dem Geschäft gesehen worden. Beim Verlassen des Ladens trug ein Begleiter damals eine große schwarz-weiße Box aus dem Shop. Auch Kim Kardashian (45), die Ex-Frau des Rappers und Mutter der vier gemeinsamen Kinder, stattete den Händlern im Februar einen Besuch ab – allerdings unabhängig von ihrem Verflossenen.

Dass Pokémon-Karten in der Familie längst zu einem gemeinsamen Hobby geworden sind, zeigte sich in den vergangenen Monaten mehrfach. Für Psalms siebten Geburtstag im Mai 2026 organisierte Kim eine aufwendige Feier ganz im Zeichen der Sammelkarten. Im August 2026 besuchte die Unternehmerin dann gemeinsam mit Sohn Saint und DJ Steve Aoki (48) die LA Sports Card Expo. Dort hatte der Nachwuchs echtes Glück: Vor den erstaunten Augen der anwesenden Händler zog Saint eine seltene Kyogre-Karte aus einem "Storm Emerald"-Pokémon-Pack. Der Wert der unbewerteten Karte wurde auf rund zwölf bis 20 Dollar geschätzt. In einer von PSA bewerteten Version soll das Sammlerstück dagegen etwa 230 Dollar wert sein.

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Getty Images Kanye West, Februar 2025

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Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Psalm, Mai 2026