Kanye West wird verklagt: Künstler erhebt schwere Vorwürfe

Kanye West (49) steht schon wieder aus unschönen Gründen im Fokus der Öffentlichkeit: Der Rapper wird von dem Musiker und Performer Chase Taylor verklagt. Wie Rolling Stone berichtet, reichte Chase die Klage am Mittwoch in North Carolina ein. Darin wirft er dem Musiker unter anderem Betrug, Freiheitsberaubung und unfaire Geschäftspraktiken vor. Hintergrund ist die Zusammenarbeit an Kanyes biblischer Oper "Nebuchadnezzar" im Jahr 2019. Für die Proben sei Chase damals von North Carolina nach Wyoming gereist. Als er dort eintraf, lief allerdings alles aus dem Ruder. Das Stück war noch nicht fertig, obwohl es in wenigen Tagen aufgeführt werden sollte. Laut den Unterlagen seien Chase und einige seiner Kollegen in einem Musikraum der Cody High School eingeschlossen worden. Sie sollten die Oper innerhalb der nächsten Tage fertigstellen – was sie auch schafften. In nur vier Tagen beendeten sie das Stück. Nahrung, Wasser und Schlaf sollen ihnen verwehrt worden sein.

Aus den Klageschriften ging der angebliche Ablauf des Geschehens genau hervor. Darin heißt es: "Die Beklagten schlossen die Tür ab und wiesen Taylor an, zu arbeiten, bis die Oper fertig war. Um Taylors Mitwirkung sicherzustellen, versprachen die Beklagten, darunter West, eine lukrative Vergütung, eine Nennung als Produzent und zukünftige Aufträge." Chase habe von Kanye selbst und auch seinen Produzenten gefordert, Wasser, Nahrung und ausreichend Pausen zum Schlafen bereitzustellen. Das soll ihm jedoch verweigert worden sein – man habe ihn "ignoriert". Zudem habe man ihm mehrfach versichert, bei den Opern handle es sich um gemeinnützige Veranstaltungen mit religiösem Zweck. Das bezeichnet Chase in der Klage als "eine Lüge". Schließlich seien Tickets verkauft worden, die Gewinne hätten mutmaßlich Kanye und die mitangeklagten Firmen behalten.

Neben Schadenersatz verlangt der Kläger Urheberrechte und eine Beteiligung an den Einnahmen mehrerer Songs, in denen Kanye angeblich seine Kompositionen und Arrangements verwendet habe. Eine Stellungnahme von Kanyes Vertreter lag zunächst nicht vor. Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper wegen seiner Opernproduktionen verklagt wird. Bereits im vergangenen Jahr war der Musiker Willie Alexander in Los Angeles mit ähnlichen Vorwürfen gegen Kanye vor Gericht gezogen. Er hatte in seiner Klage ähnliche Umstände geschildert – die Oper sei bei seinem Eintreffen nicht fertig gewesen und er habe sie letztendlich unter Druck komponieren und schreiben müssen. Willies Verfahren ist weiterhin beim Los Angeles Superior Court anhängig, für Januar 2027 ist eine Vergleichskonferenz angesetzt.

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West, Februar 2025

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