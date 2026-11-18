Kanye Wests (49) 77. Grammy-Nominierung sorgt im Netz für Kritik. Die Recording Academy veröffentlichte am Montag die Liste für die 69. Grammy Awards. Der Rapper, der sich inzwischen Ye nennt, geht mit der Deluxe-Version seines Albums "Bully" in der Kategorie Best Rap Album ins Rennen. Auf X löste die Nachricht bei zahlreichen Nutzern Empörung aus. Sie fragten, warum Kanye nach seinen rassistischen und antisemitischen Aussagen der vergangenen Jahre weiterhin für einen der wichtigsten Musikpreise berücksichtigt wird. Page Six griff mehrere der Reaktionen auf. "Warum unterstützen wir Kanye West immer noch bei seiner Karriere?", wollte ein Nutzer wissen. Ein anderer schrieb: "Kanye hat Hitler buchstäblich gepriesen, das ist peinlich."

Die Kritik richtet sich auch gegen die Recording Academy. "Wie können wir die Grammys ernst nehmen, wenn Kanye West immer noch nominiert wird?", fragte ein weiterer Nutzer auf X. Für zusätzlichen Unmut sorgten die Nominierungen von Chris Brown (37), der wegen seiner gewalttätigen Vergangenheit ebenfalls umstritten ist. Er ist in den Kategorien Best R&B Album und Best R&B Collaboration nominiert. "Chris Brown und Kanye sind nominiert, das zeigt einem einfach, was für ein Witz die Grammys sind", kommentierte ein Kritiker. Page Six bat die Recording Academy um eine Stellungnahme. Eine Antwort ist bislang nicht bekannt. Für Kanye hatte sein Verhalten bereits berufliche Folgen: Mehrere Veranstaltungsorte sagten Konzerte ab, und Adidas beendete die Zusammenarbeit mit seiner Marke Yeezy. Für Empörung sorgten unter anderem sein "White Lives Matter"-Shirt bei einer Yeezy-Show 2022 in Paris, eine antisemitische Drohung auf X und eine schwarze Ku-Klux-Klan-Kapuze bei einer "Vultures"-Listeningparty. 2025 kamen Hakenkreuz-Shirts und der Song "Heil Hitler" hinzu.

Im Januar entschuldigte sich Kanye in einer ganzseitigen Anzeige im Wall Street Journal für sein "rücksichtsloses" rassistisches und antisemitisches Verhalten. Als mögliche Erklärung für seine Probleme führte der Rapper die Folgen eines Autounfalls vor 25 Jahren an, die lange unentdeckt geblieben sein könnten. "Es wurde immer schlimmer, je länger ich das Problem ignorierte. Ich sagte und tat Dinge, die ich zutiefst bereue. Einige der Menschen, die ich am meisten liebe, habe ich am schlechtesten behandelt", schrieb er. Zugleich betonte er: "Das entschuldigt allerdings nicht, was ich getan habe. Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen." Auch bei den Grammys hatte Kanye schon zuvor für Schlagzeilen gesorgt. 2022 wurde sein geplanter Auftritt wegen seines "besorgniserregenden Onlineverhaltens" gestrichen. Bei der Verleihung 2025 wurden er und Bianca Censori (31) nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich aus der Veranstaltung begleitet. Bianca hatte dort mit einem äußerst freizügigen Outfit für Aufsehen gesorgt.

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Getty Images Kanye West, Oktober 2023

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Getty Images Chris Brown, Sänger

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