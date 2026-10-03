Legendäre Szene für "Harry Potter" Staffel 2 angeteasert

Die neue Harry Potter-Serie startet zwar erst am 25. Dezember 2026 bei HBO Max, doch Warner blickt schon jetzt über die erste Staffel hinaus. Bei einem offiziellen Event in Brasilien präsentierte das Studio überraschend ein erstes Poster zur zweiten Staffel, das auf einem Foto auf X zu sehen ist. Darauf ist der Hogwarts-Express zu sehen, der durch eine dichte Rauchwolke fährt. Am Ende der Wolke zeichnet sich ein kleiner blauer Punkt ab – und genau der sorgt für Spekulationen. Möglicherweise handelt es sich dabei um den fliegenden Ford Anglia der Familie Weasley. Damit könnte das Motiv auf eine der bekanntesten Szenen des zweiten Bandes "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" anspielen. Wann die zweite Staffel tatsächlich erscheint, ist allerdings noch offen. Einen konkreten Starttermin nannte Warner bei der Präsentation nicht.

In "Die Kammer des Schreckens" startet Harry Potter gemeinsam mit Ron Weasley denkbar chaotisch ins zweite Schuljahr: Die beiden schaffen es nicht rechtzeitig durch die Absperrung zum Gleis 9¾ und verpassen dadurch den Hogwarts-Express. Kurzerhand stehlen die Freunde den blauen Ford Anglia von Rons Vater Arthur Weasley und nehmen mit dem fliegenden Wagen die Verfolgung des Zuges auf. Die rasante Reise Richtung Hogwarts endet allerdings unsanft, als das Auto mit der Peitschenden Weide kollidiert. Ob der blaue Farbtupfer auf dem Poster tatsächlich auf diese Verfolgungsjagd anspielen soll, hat Warner bislang nicht bestätigt. Auch die Besetzung der zweiten Staffel nimmt derweil weiter Form an, wie das Portal Filmstarts berichtet. Kit Harington (39) übernimmt die Rolle des eitlen Lehrers Gilderoy Lockhart, während Billy Barratt als Tom Riddle zu sehen sein wird – also als junge Version von Voldemort.

Die Besetzung für die zweite Staffel ist damit allerdings noch nicht vollständig: Rafe Spall übernimmt die Rolle von Arthur Weasley, Rons Vater. Molly Hewitt-Richards ist als Maulende Myrte zu sehen, die im zweiten Band eine wichtige Rolle spielt. Auch Colin Creevey hat bereits einen Darsteller gefunden: Jasper Ambrose verkörpert den jungen Hogwarts-Schüler, der im zweiten Schuljahr eine größere Rolle einnimmt. Bevor es so weit ist, startet die Serie jedoch zunächst mit "Harry Potter und der Stein der Weisen". Dominic McLaughlin spielt Harry, Alastair Stout übernimmt die Rolle seines besten Freundes Ron und Arabella Stanton (12) ist als Hermine zu sehen. Das Konzept sieht vor, pro Staffel jeweils einen Band der Reihe zu verfilmen – und dabei deutlich mehr Raum für die Geschichten zu lassen als die bisherigen Kinofilme. Dadurch sollen auch Szenen und Momente aus den Büchern ihren Platz bekommen, die in den Filmen bislang fehlten.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall

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HBO Alastair St. (Ron), Tristan (Fred) und Gabriel H. (George), Ruari S. (Percy), Gracie C. (Ginny)

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Getty Images Kit Harington, Schauspieler, 2026

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