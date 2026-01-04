Neben Ex Tom: Laura Dern erzählt Anekdote über Taylor Swift

Ein TV-Moment mit Zündstoff: Laura Dern (58) plauderte am 31. Dezember auf dem Sofa der Graham Norton Show über ihre Freundin Taylor Swift (36) – und direkt neben ihr saß ausgerechnet Taylors Ex Tom Hiddleston (44). Gefragt nach ihrer Verbindung zur Sängerin, erzählte Laura eine Anekdote aus einem Familienurlaub auf Hawaii. Vor einem Jurassic Park-Schild hätten drei Teenager sie erkannt, allerdings nicht als Schauspielerin aus Steven Spielbergs (79) kultigem Abenteuerfilm, sondern als Teil von Taylors Musikvideo zu "Bejeweled". "In diesem Moment war ich der berühmteste Mensch, der je gelebt hat", scherzte Laura. Während alle anderen Gäste herzlich lachten, war Toms Reaktion eher zurückhaltend und erzwungen. Die Fans reagierten laut der Daily Mail prompt mit purem Fremdschämen: "Sein Gesicht sagt alles", kommentierte ein Zuschauer auf dem YouTube-Kanal der BBC. Ein anderer fügte hinzu: "Er sieht verdammt unwohl auf dieser Couch aus, nicht wahr?"

Die kurze, aber intensive Beziehung zwischen Taylor und Tom im Sommer 2016 gehört zu den meistdiskutierten Promi-Romanzen aller Zeiten. Nur wenige Wochen nach der Trennung von DJ Calvin Harris (41) wurde die Sängerin mit dem Thor-Darsteller beim Knutschen am Strand erwischt. Was folgte, war ein medialer Wahnsinn sondergleichen: Paparazzi-Fotos von romantischen Spaziergängen, Familienbesuchen bei den Eltern und das legendäre "I Love TS"-T-Shirt, das Tom am 4. Juli trug. "Natürlich war alles echt", stellte Tom 2017 in einem Interview mit dem GQ Magazine klar und widersprach damit den Spekulationen über eine PR-Beziehung. "Taylor ist eine erstaunliche Frau. Sie ist großzügig und freundlich und schön, und wir hatten die beste Zeit", schwärmte der britische Schauspieler über seine Ex. Doch die intensive Medienaufmerksamkeit wurde beiden zum Verhängnis. Im September 2016 war nach nur drei Monaten bereits alles wieder vorbei. Die Trennung verlief jedoch harmonisch, wie Tom später bestätigte: "Ja, wir sind immer noch Freunde." Die Beziehung hinterließ bei beiden Spuren – Taylor schrieb vermutlich Songs über die Zeit, während Tom vorsichtiger mit seinem Privatleben wurde.

Fast zehn Jahre nach ihrer Blitz-Romanze haben sowohl Taylor als auch Tom ihr persönliches Glück in neuen Beziehungen gefunden. Die "The Fate of Ophelia"-Sängerin ist mittlerweile mit NFL-Superstar Travis Kelce (36) verlobt, nachdem der Kansas City Chiefs-Spieler ihr nach zwei Jahren Beziehung einen Antrag gemacht hatte. Die Hochzeit des Jahres wird bereits sehnlichst von Millionen Fans erwartet, und Taylor scheint endlich den Partner gefunden zu haben, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Tom hingegen ist seit Mai 2022 mit der Schauspielerin und Autorin Zawe Ashton verlobt. Das Paar, das sich am Set kennengelernt hatte, ist bereits stolze Eltern von zwei Kindern. "Ich bin sehr glücklich", erklärte der "Night Manager"-Star 2022 laut der Daily Mail knapp über seine Beziehung – ein deutlicher Kontrast zu den öffentlichen Liebesbekundungen seiner Taylor-Ära.

Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

amie McCarthy/Getty Images for Tony Awards Productions, Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Record Collage: Tom Hiddletson und Taylor Swift

Instagram / bestofhiddles Tom Hiddleston und Zawe Ashton posieren auf dem roten Teppich, Dezember 2025

