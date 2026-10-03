Tiffani Thiessen stellte Karriere nach Bond-Absage infrage

Tiffani Thiessen (52) war offenbar nur einen kleinen Schritt davon entfernt, in die Riege der Bond-Girls aufgenommen zu werden. Im Podcast "I've Never Said This Before With Tommy DiDario" erzählte die Schauspielerin jetzt, dass sie für eine Rolle in einem James-Bond-Film im Gespräch war – am Ende aber doch eine Absage kassierte. "Ich war sehr nah dran, ein Bond-Girl zu werden. Es war super, super hart, weil ich auch ein riesiger James-Bond-Fan war", erinnerte sich der frühere "Saved by the Bell"-Star. Um welchen Teil der Filmreihe es sich handelte, verriet sie nicht. Nach der Absage setzte sie sich laut eigener Aussage ins Auto und fuhr an den Strand, um dort über ihre Zukunft nachzudenken. "Das war ein wirklich großer Moment in meinem Leben, eine sehr harte Art von Zurückweisung, die ich erlebt habe", schilderte sie ihre damaligen Gefühle. Sie habe sich damals gefragt, ob sie weitermachen wolle und mit solchen Rückschlägen umgehen könne. "Ich erinnere mich, dass ich danach meine Karriere infrage gestellt habe. So nach dem Motto: Mache ich weiter und will ich das wirklich tun? Kann ich mit so einer Zurückweisung umgehen?", erklärte sie und betonte: "Ich habe alles hineingesteckt." Gerade deshalb habe die Entscheidung sie besonders hart getroffen.

Trotz ihrer großen Enttäuschung kehrte Tiffani der Schauspielerei nicht den Rücken. Ihre Begeisterung für den Beruf und ihr eigener Ehrgeiz seien am Ende stärker gewesen als die Zweifel, erklärte sie im Podcast. "Ich glaube, mein Antrieb zeigt einfach, dass ich unbedingt weitermachen wollte. Ich liebte diesen Antrieb. Ich liebte die Möglichkeit. Und deshalb habe ich nie aufgegeben. Und ich habe bis heute Freude daran", betonte sie. Anderen Menschen mit ähnlichen Rückschlägen rät sie, sich wieder auf die Freude an der eigenen Arbeit zu besinnen. Ein Auftritt im Bond-Universum ist für sie übrigens noch nicht vom Tisch: "Vielleicht, wenn sie nach einer älteren Dame suchen. Man weiß nie", scherzte sie.

Nicht nur über berufliche Rückschläge, auch über das Älterwerden hat Tiffani bereits offen gesprochen. Gegenüber dem Magazin People erklärte die Schauspielerin, dass sie sich mit 50 körperlich besser fühle als ein Jahrzehnt zuvor. Der 40. Geburtstag habe ihr deutlich mehr Sorgen bereitet. "Ich war viel nervöser, 40 zu werden. Ich glaube, weil mein Fokus in meinen Vierzigern immer noch auf meinen Kindern lag", erzählte sie dem Magazin. "Außerdem gab es noch viele körperliche Veränderungen durch die Schwangerschaft, Hormone, solche Dinge. Ich konnte mir nicht wirklich die Zeit nehmen, mich um mich selbst zu kümmern", führte sie weiter aus. In dieser Lebensphase hätten ihre eigenen Bedürfnisse häufig hinten angestanden. Mit ihrem Ehemann Brady Smith (54) hat Tiffani zwei Kinder: Tochter Harper kam vor 16 Jahren zur Welt, Sohn Holt ist elf Jahre alt. Inzwischen nimmt sich Tiffani nach eigener Aussage wieder bewusster Zeit für sich und ihr körperliches Wohlbefinden.

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Getty Images Tiffani Thiessen, Schauspielerin

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Getty Images Tiffani Thiessen, Schauspielerin

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Getty Images Tiffani Thiessen im November 2023