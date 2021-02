Dustin Diamond hinterlässt viele seiner ehemaligen Kollegen in tiefer Trauer. Am Montag machte eine erschütternde Nachricht um den "California High School"-Star die Runde: Er erlag den Folgen einer Lungenkrebserkrankung und starb im Beisein seines Vaters im Alter von nur 44 Jahren. Die tragischen Neuigkeiten gehen auch an seinen einstigen Kollegen und Freunden nicht spurlos vorüber – sie nehmen nun öffentlich Abschied von Dustin.

Via Instagram meldet sich Mario Lopez (47) zu Wort, welcher in "California High School" früher Seite an Seite mit dem Samuel-Powers-Darsteller gespielt hatte. "Dustin, wir werden dich vermissen, mein Freund. Das Leben kann leicht zerbrechen und ist etwas, das man nie für selbstverständlich nehmen sollte. Wir werden für deine Familie beten!", schreibt er. Neben Mario nimmt auch "California High School"-Star Mark-Paul Gosselaar (46) Abschied und erklärt in einem Statement gegenüber dem Magazin Us Weekly: "Ich bin zutiefst getroffen, von Dustin Diamonds Tod zu hören. Er war ein wahres komödiantisches Genie. Mein aufrichtiges Beileid an seine Familie und Freunde."

Auch "California High School"-Schauspielerin Tiffani Thiessen (47) drückt ihre Trauer via Instagram aus. Zu einem Foto von Dustin schreibt sie: "Ich bin unglaublich traurig über die Nachricht vom Tod meines ehemaligen Co-Stars Dustin."

Anzeige

Getty Images Mario Lopez, Moderator

Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond und Mario Lopez bei "California High School"

Anzeige

Getty Images Tiffani Thiessen, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de