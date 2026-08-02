Rallye-Unfall: Andrea Kaisers Ehemann liegt im Krankenhaus

Schockmomente für Andrea Kaiser (44) bei der Rallye Finnland: Ihr Ehemann Sébastien Ogier (42), einer der erfolgreichsten Rallyefahrer der Geschichte, ist am Wochenende auf einer Wertungsprüfung schwer verunglückt. Wie die World Rally Championship mitteilt, überschlug sich der Wagen des neunfachen Weltmeisters am Ende der 17. Prüfung. Er musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein Beifahrer Julien Ingrassia wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. In der Motorsport-Szene sorgten die dramatischen Bilder aus Finnland weltweit für banges Mitfiebern um den Rallyestar und die Familie der beliebten Sat.1-Moderatorin.

Direkt nach dem Crash wurde die Rallye unterbrochen, die Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle. Laut WRC konnten sich Sébastien und Julien selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien und waren bei Bewusstsein, bevor sie vor Ort erstversorgt wurden. Nach ersten Informationen sollen beide keine schweren Verletzungen davongetragen haben, eine endgültige Entwarnung steht aber noch aus. "Wir haben sie kontaktiert und mit ihnen gesprochen, Seb stand vor allem unter Schock, es ist nichts gebrochen", erklärte Toyota-Vizeteamchef Juha Kankkunen bei "Rally.TV". Bitter für Sébastien: Bis zu dem Unfall lief sein Wochenende perfekt. Er lag mit über 20 Sekunden Vorsprung in Führung und durfte sich berechtigte Hoffnungen auf einen weiteren Sieg machen. In der Gesamtwertung lag der Franzose vor dem zehnten WM-Lauf auf Rang vier – der große Traum vom zehnten Weltmeistertitel steht nach dem heftigen Abflug nun allerdings auf der Kippe.

Abseits der Rennstrecke führt Sébastien seit vielen Jahren ein ruhiges Familienleben mit Andrea. Das Paar gab sich 2014 das Jawort, später machte ein gemeinsamer Sohn ihr Glück komplett. Die Sportmoderatorin gehört seit Langem zu den bekanntesten TV-Gesichtern im deutschen Motorsport, steht für die "ran"-Übertragungen bei Sat.1 und auch regelmäßig für ProSieben vor der Kamera. In Interviews betonte Andrea immer wieder, wie wichtig ihr die Unterstützung ihres Mannes bei ihren Jobs ist – und umgekehrt begleitet die Moderatorin seinen Weg als Rallyechampion. Nach dem Unfall in Finnland dürfte für die kleine Familie nun vor allem eines im Vordergrund stehen: möglichst schnell wieder gemeinsam Alltag abseits von Hubschrauber-Einsätzen und Leitplanken-Crashs zu erleben.

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Getty Images Sébastien Orgier und Andrea Kaiser im August 2022 in Hamburg

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Getty Images Sebastien Ogier und Vincent Landais im Toyota GR Yaris Rally1 bei der Rallye Finnland in Jyvaskyla

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